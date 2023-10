Dia do Trabalhador da Construção civil: EDP alerta sobre segurança durante obras e reformas

Nesta quinta-feira (26), é celebrado o Dia do Trabalhador da Construção Civil e a EDP, distribuidora de energia com atuação em 28 municípios no Estado de São Paulo, alerta para os cuidados necessários durante a atuação desses profissionais em função do risco de acidentes com a rede elétrica. De acordo com o balanço da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), as ocorrências envolvendo construções e manutenções prediais lideram as causas de mortes por acidentes elétricos registradas no Brasil em 2022.

O balanço anual da Abradee também aponta para 270 acidentes fatais computados no ano passado, dos quais 57 (21,1%) têm relação direta com a construção civil. O setor lidera ainda os indicadores de acidentes com lesões graves (59) e leves (107) no período.

“A observação de um distanciamento de segurança, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), a adoção de um comportamento seguro e o conhecimento do ambiente de trabalho colaboram para a prevenção dos acidentes elétricos. É preciso lembrar sempre que a informação e a segurança são fundamentais para que os profissionais possam desempenhar suas atividades sem riscos. A negligência nessa área pode resultar em ferimentos graves ou até morte”, ressalta o gestor da EDP, Stevon Schettino.

Para contribuir com um ambiente de trabalho seguro, é destaque a necessidade de contratação de profissionais qualificados, do uso de materiais certificados e da elaboração de projetos elétricos. E, principalmente, o cuidado de nunca permitir trabalhos próximos a rede elétrica energizada, sem a avaliação prévia de riscos pelos técnicos da concessionária.

No ambiente externo, uma das ocorrências mais perigosas e comuns durante as obras e instalação de estruturas é o toque ou a proximidade de ferragens ou ferramentas com a rede de distribuição de energia da rua, principalmente quando se está sobre andaimes ou trabalhando nos andares superiores dos imóveis. Para que o acidente aconteça, não há necessidade de se tocar a fiação. A aproximação com a rede já traz riscos de acidentes graves e queimaduras.

Confira abaixo algumas dicas para que os serviços sejam executados em conformidade com as normas de segurança:

·Capacitação e formação: Toda obra deve ter um responsável técnico, que vai supervisionar todos os detalhes e minimizar riscos;

·Normas de segurança: Conheça e cumpra todas as normas de segurança elétrica locais e regulamentações específicas.

·Planejamento e sinalização: Planeje a obra com antecedência e analise quais são os possíveis riscos, como altura da fachada para a pintura e proximidade da rede elétrica. Use sinalização para alertar sobre áreas de risco elétrico;

·Identificação de fios e cabos: Antes de iniciar qualquer atividade com instalação elétrica interna, identifique os fios e cabos elétricos. Use etiquetas e cores padronizadas para facilitar o reconhecimento.

·Equipamento de Proteção Individual (EPI): Use EPI, como luvas isolantes, capacetes, óculos de segurança e botas com sola de borracha, para proteger-se contra choques elétricos e outros riscos.

·Redobre a atenção: Cuidado com rolos, bastões de pintura e andaimes. Atenção para não esbarrar nos fios na hora de pintar a fachada. Além disso, antes de movimentar estruturas metálicas, como barras de ferro, arames, calhas, certifique-se de que não há risco de encostar na rede elétrica;

A EDP reforça a temática de segurança com energia elétrica na construção civil com ações contínuas em sua região de atuação, por meio de palestras educativas e entregas de informativos em lojas e empresas ligadas ao ramo. Vale destacar que, em caso de ocorrências que envolvam a rede de distribuição de energia elétrica, a Concessionária deve ser contatada imediatamente pelos canais de atendimento: