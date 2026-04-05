Dia Mundial da Atividade Física: especialista do Imot reforça importância de exercícios na terceira

Ter uma vida longa e saudável é um grande desafio. Para tentar chegar na terceira idade com independência é preciso manter o corpo em movimento. É o que orienta o fisiologista e educador físico do Imot, Ivan de Oliveira Gonçalves. A musculação, segundo no especialista, é um dos caminhos para fortalecer a estrutura corporal e ainda pode agir diretamente no controle e na redução de quadros como hipertensão e diabetes.

O alerta de Gonçalves vem para reforçar a reflexão em torno do dia 6 de abril, quando se celebra o Dia Mundial da Atividade Física. Instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a data busca incentivar a prática de exercícios em todo o mundo como forma de prevenção a diversos tipos de doenças.

Com especialidades em Reabilitação Cardíaca, Fisiologia e Exercício Físico como Terapêutica na Clínica Médica, Gonçalves explica os benefícios da atividade resistida, a musculação, em especial, na terceira idade:

“A musculação deve ser a principal modalidade de trabalho terapêutico da população idosa. Isso porque o treinamento de força é capaz de prevenir a sarcopenia (perda de massa muscular) e a dinapenia (perda da força no processo de envelhecimento). Contribui para a manutenção da força e da autonomia dos idosos”, explica.

Como consequência, um corpo fortalecido fica menos susceptível a quedas, uma das principais causas de mortes na população idosa. Outro destaque é o impacto na redução de doenças como hipertensão, no controle da diabetes e na prevenção de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs).

Mas, antes de iniciar a atividade física, Gonçalves ressalta que é preciso passar por uma avaliação física para que seja feita uma análise individual. O Imot Move Saúde é um programa que atende pacientes da terceira idade tanto com a avaliação clínica quanto com o acompanhamento dos exercícios, em um espaço moderno, com equipamentos de ponta que compõem a academia, localizada no 2º andar do Imot.

“O que percebemos hoje é um movimento grande de uma população que quer viver mais e melhor. A longevidade deve andar junto com a autonomia, mas, para isso, é preciso investir em prevenção”, reforça o fisiologista e educador físico.

50 anos de Imot

Fundado em agosto de 1976, prestes a completar 50 anos, o Imot é um dos maiores institutos especializados em ortopedia e traumatologia do Brasil, com pronto atendimento diariamente na unidade de Mogi das Cruzes, consultas, fisioterapia e diversos tratamentos especializados, além da Imot Care, com cuidados inter e multidisciplinares, e o Imot MovSaúde, com serviços exclusivos e inovadores.

O Imot fica na rua Otto Unger, 433, Centro, Mogi das Cruzes. Mais informações: telefone (11) 4728-3420, no site e redes sociais (@clinicaimot). Em Suzano, o endereço é rua Augusta Aparecida Carvalho Morais, 250 Jardim Santa Helena. Telefone (11) 4741-3333.