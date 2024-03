Dia Mundial de Saúde Bucal: APCD-RMC faz alerta contra mitos da escovação

Nesta quarta-feira, 20 de março, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal. A data foi instituída pela Federação Dentária Internacional (FDI), com objetivo de conscientizar a população sobre necessidade de cuidados com a higiene oral, para prevenção de problemas como cáries, periodontites e o câncer de boca. Para reforçar a importância da Saúde Bucal, a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) faz um alerta contra mitos da escovação.

“É fundamental que as pessoas realizem visitas periódicas aos consultórios odontológicos e que mantenham bons hábitos de higienização da boca no dia a dia, com escovação obrigatória após todas as refeições. Infelizmente, existem algumas informações erradas que vão se perpetuando entre as pessoas e podem prejudicar a qualidade da limpeza da boca. Neste Dia Mundial da Saúde Bucal, queremos fazer um alerta contra esses mitos da escovação”, destaca o presidente da APCD-RMC, o cirurgião-dentista Paulo Oliveira.

O primeiro mito que deve ser combatido diz respeito à quantidade de pasta de dentes colocada na escova. A APCD esclarece que volume não é sinônimo de qualidade. “É comum que as pessoas coloquem a pasta ao longo de toda a superfície das cerdas da escova, porém, esse volume vai provocar grande quantidade de espuma na boca, prejudicando a limpeza. A pessoa vai sentir o gosto forte da pasta e terá a falsa sensação de higiene. O ideal é que se coloque uma quantidade semelhante ao tamanho de um grão de feijão”, destaca Paulo Oliveira.

Ainda em relação às pastas de dentes, o presidente da APCD-RMC esclarece que são ineficazes os produtos que prometem fazer o clareamento dental. “Essas pastas possuem maior concentração de bicarbonato de sódio, que é uma substância abrasiva e, a longo prazo, pode trazer prejuízos ao esmalte dos dentes. As pessoas devem ter em mente que o clareamento dental só pode ser realizado com indicação e orientação do cirurgião-dentista, que fará uso das técnicas corretas”.

Já em relação à escova de dentes, a APCD-RMC recomenda que as pessoas busquem pelos modelos simples, com cerdas retas e macias. “Hoje em dia as gôndolas de supermercados e farmácias ficam repletas de escovas, dos mais variados modelos. Muitas delas possuem diferentes tipos de cerdas, com alturas irregulares, que são inclusive mais caras. Mas a verdade é que as melhores escovas são as mais simples, que vão garantir a limpeza dos dentes sem prejudicar as gengivas”, pontua Olivera.

Para terminar, a APCD-RMC faz um alerta sobre o uso do enxaguante bucal. O produto deve ser usado apenas quando houver indicação do cirurgião-dentista, em razão dos elementos de sua composição que podem ser nocivos à mucosa bucal quando usados em excesso. Aquelas pessoas que gostam do produto devem restringir o uso a apenas uma vez ao dia. “Lembrando que o enxaguante deve ser mantido em bochecho por pelo menos um minuto para que realmente faça efeito”, diz o presidente da APCD-RMC.

Bons hábitos durante toda a vida

A APCD-RMC destaca ainda que os bons hábitos de saúde bucal são iniciados na infância. Sendo assim, é fundamental que já nos primeiros dias de vida, as mães façam a higienização da boca dos bebês após as mamadas e que iniciem o uso das escovas assim que apontarem os primeiros dentes. “A criança que tem bons hábitos de higiene oral saberá cuidar bem da boca na idade adulta. Conscientização e orientação desde a primeira infância são importantes ferramentas de promoção da saúde bucal”, destaca Paulo Oliveira.

Sobre a APCD-RMC

A APCD Regional de Mogi das Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela valorização da Odontologia e da profissão do cirurgião-dentista em todo o Alto Tietê. Com sede em Mogi das Cruzes e mais de 60 anos de fundação, é referência regional na oferta de cursos de especialização e aperfeiçoamento em diversas áreas odontológicas. Também realiza importante trabalho social, oferecendo atendimento especializado com valores reduzidos aos pacientes que passam pelas triagens na clínica acadêmica da instituição.