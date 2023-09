Dia Mundial do Coração: hábitos saudáveis previnem as chances de infarto e AVC

As doenças cardiovasculares são anomalias ou alterações patológicas que afetam o coração e/ou vasos sanguíneos. Segundo o Ministério da Saúde, este tipo de problema é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, cerca de 300 mil pessoas sofrem Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) por ano, ocorrendo óbito em 30% desses casos. Estima-se que haverá um aumento de 250% desses eventos no país até 2040.

Uma das razões que justificam esses números está na não realização dos check-ups periodicamente. No Brasil, mais de 70% dos brasileiros não realizam exames preventivos regularmente, conforme apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados são preocupantes, uma vez que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido de doenças cardiovasculares.

Foi pensando nessa preocupação que a World Heart Federation (Federação Mundial do Coração) criou o Dia Mundial do Coração. Celebrado no dia 29 de setembro, a campanha tem o intuito de conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis para evitar doenças cardíacas.

O Dr. Fernando Oliva, cardiologista do Hospital Evangélico de Sorocaba, comenta que as campanhas são importantes para informar e educar as pessoas sobre o assunto. “A importância desses eventos são conscientizar a população de que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no mundo e que podem ser evitadas através de check-ups de rotina e manutenção de hábitos saudáveis”, enfatiza.

Os exames de rotina são essenciais para detectar possíveis problemas de saúde antes que eles se agravem. Doenças como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas são silenciosas e podem causar danos graves sem sintomas visíveis. A frequência dos check-ups deve ser determinada pelo médico, mas geralmente é recomendada a cada dois anos para adultos saudáveis e com maior frequência para aqueles com condições crônicas.

Colesterol Alto: Um Inimigo Silencioso do Coração

O colesterol, um termo familiar, é muitas vezes mal compreendido. Segundo a Sociedade de Cardiologia de São Paulo (Socesp), 65% das pessoas desconhecem os riscos do descontrole desse composto gorduroso no organismo para a saúde do coração.

Dr. Fernando Oliva explica que o colesterol é uma gordura essencial em nosso corpo, mas torna-se problemático quando atinge níveis elevados na corrente sanguínea. "O excesso de colesterol contribui para o acúmulo de gordura nas artérias, levando ao desenvolvimento de placas de ateroma (gordura) que podem resultar em obstruções e até mesmo oclusões dos vasos sanguíneos, causando condições como o infarto."

O médico cardiologista explica que as principais causas de doenças cardiovasculares são as comportamentais como dietas inadequadas, sedentarismo e uso nocivo do álcool.

Combatendo o Colesterol Alto e Promovendo a Saúde do Coração

Felizmente, existem medidas simples que podem ser adotadas em nossa rotina diária para prevenir e controlar o colesterol alto, bem como promover a saúde do coração. Ter uma alimentação equilibrada, com redução de gorduras saturadas e aumento da ingestão de frutas, vegetais e grãos integrais, é fundamental. Também é importante não ter uma dieta rica em carne vermelha (O ideal é consumir 500 gramas de carne cozida por semana)

Além disso, a prática regular de exercícios físicos, pelo menos 150 minutos por semana, é essencial para manter um coração saudável.

“A atividade física quando realizada de forma adequada tem efeito benéfico na pressão arterial, promovendo redução dos níveis pressóricos (fatores relacionados à pressão arterial), promove também redução do peso, consequentemente, melhora os níveis de gorduras e açúcares no sangue”, comenta o cardiologista.

O Dr. Oliva ressalta a importância do diagnóstico precoce de problemas cardiovasculares. “O grande benefício é permitir a intervenção médica oportuna e evitar complicações mais sérias como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC)”, finaliza.