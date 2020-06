Direção do Condemat pede retorno das linhas da EMTU ao Estado

Com a solicitação prioritária de retorno das linhas intermunicipais que faziam a ligação das cidades da região com a Capital, prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estiveram reunidos no final da tarde desta quinta-feira (25/06) com o secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

Os prefeitos Adriano Leite, presidente do CONDEMAT, e Gian Lopes, de Poá, argumentaram com o secretário que desde a mudança implantada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano) no final de maio, milhares de usuários de ônibus enfrentam transtornos no deslocamento para o trabalho. Isso porque 10 linhas que partiam das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos para pontos distintos de São Paulo foram interrompidas.

“Essa mudança obriga os usuários a utilizarem mais de duas conduções para chegar ao destino, ocasionando maior tempo de viagem e, principalmente, gastos a mais porque as nossas cidades não possuem integração tarifária com o sistema de trens”, explicou o presidente Adriano Leite.

O secretário Baldy explicou que as linhas foram interrompidas em decorrência de uma portaria da cidade de São Paulo, que impede a circulação de ônibus intermunicipais no seu território. Ele se mostrou sensível ao problema do Alto Tietê e adiantou que avaliará possíveis alternativas.

“Esperamos uma solução o quanto antes porque são muitos usuários do Alto Tietê prejudicados, sem contar os de outras regiões da Grande São Paulo onde também teve interrupção das linhas que faziam a conexão com a Capital”, considerou o prefeito Gian Lopes.

A audiência do CONDEMAT com o secretário Baldy foi articulada pelo deputado estadual André do Prado, coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê. Ele reforçou o apelo para retomada das linhas da EMTU.

“É essencial a volta dos itinerários para atender a população do Alto Tietê”, disse o deputado.

Na reunião foram tratados também outros assuntos relacionados ao transporte público no Alto Tietê, entre eles, investimentos na melhoria das estações de tremda linha 12-Safira, em Itaquaquecetuba.