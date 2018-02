Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes disponibiliza livros para download

A Diretoria Regional de Mogi das Cruzes colocou à disposição do público o download gratuito de três obras literárias produzidos nas escolas da região. Os livros foram desenvolvidos entre os anos de 2016 e 2017 por alunos e ex-alunos, educadores, gestores e membros da comunidade escolar.

As publicações integram o projeto “Concurso Literário” iniciado há dois anos e promovido pela DE. A iniciativa tem como base o currículo educacional estadual e os materiais de referência disponibilizados para Olimpíada de Língua Portuguesa, que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disponibiliza para as mais de 5 mil unidades escolares paulistas.

“A ideia de oferecer os arquivos em PDF para download partiu da possibilidade de garantir acesso a todos que tenham interesse, considerando que as versões impressas foram entregues aos alunos autores e seus professores orientadores”, explica a dirigente regional, Rosania Morroni.

Obras Literárias

“Em 2016, os estudantes foram convidados a escrever reflexivamente sobre o lugar onde vivem e criaram o livro ‘Histórias e Memórias: o lugar onde vivo’. Já em 2017, os alunos receberam a missão de imaginar suas vidas em uma projeção de 20 anos no futuro e, então, criaram ‘Eu em 2037’”, destaca a dirigente.

Ainda no ano passado, para ampliar o acesso à produção literária e garantir aos alunos o reconhecimento de seu protagonismo como autores e produtores de bens culturais, foi criado o projeto do livro digital “Histórias de Escola”, voltado aos membros da comunidade escolar, cuja ênfase foi resgatar lembranças e memórias relacionadas à vida educacional.

Para que novos livros sejam publicados, em 2018, ocorre a 3ª edição do Concurso Literário, cujo tema será: “As cores de mim: de onde vim, para aonde vou”. A ideia é resgatar a herança cultural do Alto Tietê com destaque às influências africana, japonesa e indígena na região. Serão utilizados como marcos para as produções dos alunos os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, os 130 anos da abolição da escravatura e os 75 anos da criação do Dia do Índio. A fundamentação teórica terá como base as habilidades e competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular nas disciplinas de Língua Portuguesa e História.