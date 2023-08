Distribuição de absorventes é adotada em cidades da região

As cidades do Alto Tietê distribuem absorventes para mulheres carentes por meio de programas do Fundo Social de Solidariedade. Com a arrecadação de pacotes de absorventes é feita a distribuição para as instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas.

Nas escolas municipais é feita de forma eventual a distribuição dos itens de higiene, de acordo com a necessidade das alunas. O estoque está disponível para a retirada das escolas de acordo com a demanda de cada unidade escolar.

O governo federal publicou portaria interministerial com critérios para a distribuição de absorventes higiênicos no Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual. A medida vai beneficiar cerca de 24 milhões de pessoas.

O público-alvo do programa é para pessoas que menstruam e estejam inscritas no Cadastro Único, em situação de rua ou pobreza, matriculadas em escolas públicas federais, estaduais e municipais e que pertençam a famílias de baixa renda, estejam no sistema penal ou cumprindo medidas socioeducativas.

Os absorventes serão distribuídos em estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde, escolas da rede pública, unidades do Sistema Único de Assistência Social, presídios e instituições de cumprimento de medidas socioeducativas.

As cidades ainda aguardam do governo federal a regulamentação que definirá como os municípios poderão fazer a adesão à iniciativa.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano distribui cartões com valor mensal de R$ 125 destinados a 600 famílias em situação de extrema vulnerabilidade para compra de alimentos e itens de higiene pessoal. Além disso, os serviços de acolhimento fornecem absorventes às usuárias, como mulheres e adolescentes deficientes, em situação de rua e vítimas de violência.

Os munícipes que tiverem interesse em participar da ação podem fazer a doação na sede do órgão, localizado no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), das 8 às 17 horas. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195 ou (11) 4745-2188.

Mogi das Cruzes distribui absorventes por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em unidades de acolhimento institucional e também em unidades do CRAS, como benefício eventual. O item também é disponibilizado em situações emergenciais.

A Secretaria de Saúde também já está providenciando a disponibilidade de absorventes nas unidades de saúde. A retirada dos absorventes é variável, pois é feita conforme demanda.

Em Itaquaquecetuba, de janeiro a junho deste ano, foram entregues 450 unidades de absorventes pela secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania e pelo atendimento móvel.

A Secretaria da Mulher de Poá tem realizado a campanha “Dona Chica – Absorva Essa Ideia” que segue até o dia 30 de junho. A ação tem o objetivo de arrecadar doações de absorventes que serão destinados para adolescentes e mulheres matriculadas nas escolas municipais e estaduais que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema distribui absorventes para cerca de 30 famílias atendidas que retiram cestas básicas, ou que procurem o auxílio do Programa Fluxo do Bem, campanha criada especificamente para a arrecadação de absorventes íntimos e coletores menstruais para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a realidade de mulheres que não têm acesso aos itens de higiene feminina e por meio da campanha, oferecer amparo e dignidade menstrual.