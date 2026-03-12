Doação de computadores permitirá cursos profissionalizantes para jovens do Instituto Transforma

O Instituto Transforma, organização da sociedade civil localizada em Mogi das Cruzes, receberá no dia 18 de março a doação de dez computadores que serão utilizados na criação de uma sala de informática na instituição. A iniciativa permitirá a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para adolescentes atendidos pelo projeto.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de capacitação para os jovens atendidos pelo projeto, especialmente aqueles que já se aproximam da idade de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o coordenador geral do Instituto Transforma, Guilherme Augusto Morais do Vale, os novos equipamentos se somarão a outros cinco já disponíveis na instituição, totalizando 15 computadores para uso dos alunos.

Segundo ele, a proposta é inaugurar um espaço dedicado às atividades de informática. A previsão é que os cursos comecem a ser organizados logo após a chegada dos equipamentos, com abertura de inscrições prevista para abril. Entre as capacitações planejadas estão cursos de informática, administração, inglês e tecnologia da informação (TI).

“A ideia é oferecer cursos profissionalizantes para os adolescentes que já estão no instituto, principalmente a partir dos 15 e 16 anos, para que eles possam se preparar para o mercado de trabalho”, explicou Guilherme.

Sobre o Instituto

Fundado há seis anos, o Instituto Transforma atende cerca de 500 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. A instituição oferece atividades esportivas e culturais como futsal, vôlei, basquete, jiu-jitsu, muay thai, balé e ginástica rítmica.

Além de promover o desenvolvimento esportivo e social dos jovens, o projeto busca acompanhar os alunos até a transição para a vida profissional. “A proposta é que o aluno passe por todas as etapas dentro do instituto e, ao completar 18 anos, já tenha uma preparação para buscar o primeiro emprego ou ingressar como menor aprendiz”, destacou o coordenador.

O Instituto atende principalmente crianças e adolescentes moradores da Vila Lavínia, Vila Cléo, Vila São Francisco e da comunidade da Vila Estação, em Mogi das Cruzes. Para participar das atividades, é necessário que o aluno esteja matriculado na rede de ensino e que o responsável apresente documentos pessoais e comprovante de endereço no momento da inscrição.