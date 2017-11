Dois bairros de Mogi recebem neste sábado mutirão do Cuida+Mogi

As equipes do Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes estarão neste sábado (4) no Jardim Maricá e na Vila Industrial, para mais um mutirão do Cuida+Mogi. O efetivo de funcionários estará dividido em duas frentes, que farão trabalhos de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho nas duas localidades.

No Jardim Maricá, serão atendidas todas as vias compreendidas entre a Avenida Antonio de Almeida e a Rua Teodomiro Ferreira Gomes, que são: Henrique Dias, Estácio de Sá, Antenor de Souza Melo, Ezelino da Cunha Glória, João Benegas Ortiz, Pedro Álvares Cabral, Amador Bueno da Veiga e Martim Afonso de Souza.

Já na Vila Industrial, receberão trabalhos de limpeza um amplo conjunto de vias situado entre a Avenida Cavalheiro Nami Jafet e a Avenida Presidente Campos Salles. São elas: Professora Norma Picolomini de Vicente, Rômulo de Brito, Ângelo Rizzi, Dona Afife Nassif Jafet, Firmino Ladeira, Vereador Dr. Abílio de Mello Pinto, Borges Vieira, Aprígio de Oliveira, Bento Ramos de Queiroz, Dr. Roberto Nami Jafet, Benedito de Abreu, Jurandir Bino Ferreira, Ângelo Cuzziol, Benedito da Silva, João Cardoso dos Santos, Dr. Rubião Júnior e Antônio Ferreira de Souza.

A Operação Cata-Tranqueira também vai operar neste sábado (4), recolhendo, a partir das 7 horas, móveis velhos e outros tipos de materiais inservíveis, exceto por restos de construção civil. Serão atendidos os bairros Jardim Universo, Jardim Cecília, Sagrado Coração de Maria e Vila Ipiranga.

Os moradores desses locais que possuem móveis velhos e materiais para descarte, logo, devem deixar o material na calçada em frente às suas casas nos primeiros minutos da manhã, para que possam ser recolhidos pelos caminhões da Operação.

No último dia 28, o Cuida+Mogi esteve no Conjunto Santo Ângelo e na Vila Rubens, providenciando a limpeza de diversas vias e áreas municipais. No Santo Ângelo, as equipes fizeram a raspagem de 10 mil metros lineares de guias, capina de 14,2 mil metros quadrados de áreas municipais e retiraram um total de 7 toneladas de lixo e descarte irregular.

Já na Vila Rubens, fizeram a raspagem de 7,3 mil metros lineares de guias, capina de 7,3 mil metros quadrados de áreas municipais e retirada de 8 toneladas de lixo e material descartado irregularmente.

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua.