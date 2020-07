Dois GCMs de Mogi são espancados no Centro Cívico; um está internado

Dois guardas-civis municipal de Mogi das Cruzes, sendo um homem e outro uma mulher, foram espancados na madrugada deste sábado, no Centro Cívico, próximo ao terminal de ônibus Estudantes. O GCM homem ficou gravemente ferido e está internado em hospial privado da cidade. Um suspeito foi detido.

Caso

A dupla de GCMs respondeu um chamado para ocorrência de aglomeração no Centro Cívico, região próxima da Prefeitura e terminal Estudantes. No local, foi constatado o grupo de pessoas.

Ao se aproximar com a viatura, os GCMs relatam que um objetivo, possivelmente pedra, atingiu o vidro traseiro do veículo. Ao caminhar até o grupo e pedir para irem embora, um homem se aproximou e começou a espancar o GCM com chutes e socos.

Já caído no chão, o suspeito ainda continuou as agressões na região da cabeça do agente, que desmaiou. A companheira do guardo conseguiu parar as agressões do suspeito, que em seguida direcionou os socos para ela.

Após insistência, o suspeito fugiu mas foi encontrado escondido no Terminal Estudantes. Após detido, os guardas o levaram até o 1º DP da cidade.

O GCM agredido foi levado para um hospital privado do município, onde está internado até o momento realizando exames.

Segundo outro guarda, que chegou ao local dos fatos para ajudar na ocorrência, a indentificação do suspeito só foi possível após a análise das câmeras de segurança dos guardas. Segundo os agentes, as filmagens confirmaram que o suspeito detido de fato agrediu o GCM.

Do grupo de pessoas que estavam no Centro Cívico, nenhum mais foi encontrado, pois fugiram com a chega da segunda viatura.

Furto

Pertences do agente espancado foram levados. Itens como spray de pimenta, cacetete e o boné do uniforme sumiram.