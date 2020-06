Dois são presos em Itaquá por matar um homem; motivo ainda não foi explicado Vizinhos do criminoso denunciaram possível corpo enterrado no quintal de uma casa; acusado confessou o crime no local

Por de Itaquá 27 JUN 2020 - 15h50

Corpo foi encontrado enterrado em residência Foto: Divulgação Dois homens foram presos neste sábado (27) por matarem um homem e enterrá-lo no quintal da residência de um dos presos. Caso ocorreu no bairro Alto de Itaquá, em Itaquaquecetuba. Segundo informações, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu denúncia de moradores do bairro, denunciando possível corpo enterrado nos fundos de uma casa na Rua Visncode de Taunay, no mesmo bairro. A Polícia Militar (PM) foi acionada e dirigiu-se ao local onde cercaram a residência. Ao investigar o local, encontraram sangue derramado e os pés da vítima mal enterrados. Os policiais entraram na residência e renderam o dono do local, que confessou o crime e ainda confirmou a ajuda de outro homem. Os dois foram encaminhados até a delegacia. O dono da residência em que o corpo foi encontrado ainda citou um terceiro envolvido, mas ele não foi localizado. Por meio de vídeos de câmeras de segurança, os policiais viram os homens acusados e a vítima, que aparentemente discutiam. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.

