Dor de cabeça, filas e demora: a manhã de caos vivida na Linha 11-Coral da CPTM

A semana não começou bem para os passageiros que utilizaram a Linha 11-Coral da CPTM na manhã desta segunda-feira (3). Uma “interferência externa” ocorrida pouco antes das 7 horas colocou toda a linha em velocidade reduzida.

Em pleno horário de pico, passageiros da linha (que liga as estações Estudantes e Luz) reclamaram da demora para que os trens circulassem. Nas redes sociais, houve relatos de que algumas composições chegaram a ficar mais de dez minutos paradas, tanto nos trechos entre as estações quanto nas plataformas.

O problema aconteceu entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé, na altura da Vila Matilde. Afetou toda a extensão da linha, interferindo diretamente na viagem de quem saía do Alto Tietê com destino à capital paulista, e vice-versa.

Passageiros chegaram a falar que os trens chegaram a andar para o lado oposto ao que iriam, por conta da interferência. Nas estações, vários registros foram feitos, mostrando escadas, plataformas e rampas de acesso superlotadas.

A transferência entre as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô foi liberada nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

A CPTM informou, por volta das 8 horas, que a linha estava em processo de normalização. Apesar disso, houve demora para que, de fato, a operação voltasse ao normal, sem grandes efeitos aos passageiros.

Menos de uma hora depois, foi a vez da Linha 2-Verde do Metrô (Vila Prudente-Vila Madalena) apresentar problemas. Segundo o Metrô, uma interferência de via na estação Tamanduateí colocou as composições para circular em velocidade reduzida e maior tempo de parada. A situação foi normalizada cerca de 30 minutos depois.