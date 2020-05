Doria anuncia antecipação do feriado de 9 de julho e pede a prefeitos do Alto Tietê para adiantar feriados municipais

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 18, a antecipação do feriado de 9 de julho para o dia 25 de maio (próxima segunda-feira), como medida de combate à proliferação do novo coronavírus. Na coletiva, realizada no Palácio dos Bandeirantes, o tucano reforçou que o Estado irá pedir aos prefeitos da região para antecipar feriados municipais para os dias 26 e 27 de maio.

“Ao longo dos fins de semana e dos feriados, nos últimos 56 dias, nós temos índices mais elevados de isolamento, e isto contribui para o controle da pandemia. Portanto, com esta decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados e com isso desejamos ter índices semelhantes aos demais feriados e finais de semana”, disse Doria, que complementou dizendo que o projeto foi enviado à Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) para aprovação.

Em relação a possível decisão de adiar feriados municipais na região, o Estado revelou que haverá uma reunião nesta segunda-feira, 18, com o Conselho Municipalista, para definir as medidas de antecipar feriados. Um encontro, por meio de videoconferência, com prefeitos da região e Grande São Paulo, deve ser realizado nesta terça-feira, 19.

Na coletiva à imprensa, Doria voltou a afirmar sobre a grave crise em que o Estado vive. "Estamos vivendo a mais grave crise de saúde dos últimos cem anos e a mais grave crise econômica deste período. Temos que vencer a pandemia para resgatar a economia do país e de São Paulo“, afirmou Doria. "É muito importante que a população de São Paulo compreenda a importância do isolamento social para enfrentarmos a fase mais dura do distanciamento."