Doria anuncia criação de polos de desenvolvimento econômico no Alto Tietê

Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou, no Palácio dos Bandeirantes, a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico com pacotes de benefícios setoriais para a indústria.

“Um governo responsável é comprometido com a geração de emprego. E geração de emprego não é com programa de assistencialismo, muito menos com paternalismo, é incentivando o setor produtivo, criando condições adequadas para o setor privado produzir, criar, gerar empregos, remunerar adequadamente, criando estabilidade e condições econômicas adequadas”, comentou João Doria. “Em São Paulo, a nossa prioridade é a geração de empregos e renda”, ressaltou o Governador.

Foram anunciados polos nos setores de Saúde e Farma; Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos; Automotivo; Químico, Borracha e Plástico; Derivados do Petróleo e Petroquímico; Biocombustíveis; Alimentos e Bebidas; Têxtil, Vestuário e Acessórios; Couro e Calçados; Tecnologia e Eco Florestal.

“Esse é um governo liberal e de forma nenhuma estamos fazendo um programa de incentivo fiscal para setores específicos ou guerra fiscal. A atuação dos polos é para identificar falhas de mercado e atuar nas falhas de governo”, salientou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

“Nosso trabalho aqui é alavancar a produtividade e a competitividade do setor privado impulsionando e melhorando as políticas públicas nas regiões onde as cadeias produtivas estão instaladas”, completou.

Objetivo

Ainda de acordo com a secretária, o objetivo é incentivar o aumento da produtividade da indústria, atraindo investimentos, impulsionando a inovação e a geração de empregos e renda, reunindo na mesma região geográfica políticas para determinado setor produtivo.

A otimização das políticas públicas será feita em torno de seis pilares, visando a adensar e integrar as cadeias produtivas:

– Simplificação Tributária e Regulatória

– Financiamento Competitivo – voltado ao adensamento da cadeia produtiva

– Tecnologia e Inovação

– Qualificação de mão de obra

– Infraestrutura e serviços

– Ambiente de negócios & Desburocratização – fast track de licenças e permissões, One Stop Shop

“Cursos customizados e adequados as demandas das regiões, por meio das Fatecs e Etecs, instituições sólidas, capacitadas, historicamente”, enfatizou João Doria sobre a qualificação de mão de obra, como um dos estímulos do Governo do Estado ao desenvolvimento desses polos.

“Estamos ajudando e tendo foco para auxiliar os setores produtivos nos polos que foram aqui anunciados. Quanto mais qualificada a mão de obra, melhor a qualidade do serviço que será ofertado ao setor privado, mais geração de emprego, mais velocidade na contratação destes profissionais”, destacou o Governador.

Polos industriais cobrem todas as regiões do Estado

1. Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos: Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto;

2. Alimentos e Bebidas: Marília, Bauru, São Carlos, Barretos, São Paulo e Região Metropolitana, Piracicaba, Campinas;

3. Automotivo: Sorocaba, Campinas, Piracicaba, ABC, Alto Tietê, São Paulo e Região Metropolitana, Vale do Paraíba;

4. Biocombustíveis: Barretos, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente;

5. Couro e Calçados: Franca, Bauru, Araçatuba

6. Derivados de Petróleo e Petroquímico: Baixada Santista, Piracicaba, Bauru, São Paulo, Alto Tietê, Vale do Paraíba;

7. Eco Florestal: Vale do Ribeira;

8. Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos: Ribeirão Preto, Central, Piracicaba, Sorocaba, São Paulo, Alto Tietê, Vale do Paraíba;

9. Químico, Borracha e Plástico: Baixada Santista, São Paulo e Região Metropolitana, Campinas, ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba;

10. Saúde e Farma: Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo e Região Metropolitana, Alto Tietê;

11. Têxtil, Vestuário e Acessórios: São Carlos, Itapetininga, Sorocaba, São Paulo e Região Metropolitana, Vale do Paraíba.