Doria anuncia prorrogação da quarentena até 31 de maio no Estado de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 8, a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva à imprensa. O tucano, ainda, deve anunciar novas medidas de prevenção para à proliferação do Covid-19 no Estado.

Doria disse que, em breve, pode anunciar a retomada gradual da economia. "A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostram claramente o colapso da saúde e, quando isso acontece, paralisa tudo", afirmou o governador. O tucano, ainda, pontuou que, neste momento, a flexibilização prejudicaria o sistema de saúde e a recuperação econômica do Estado.

É importante lembrar que São Paulo é o epicentro da doença no país. Atualmente, o Estado tem 39.928 casos confirmados e 3.206 óbitos em decorrência da doença. "A prorrogação trata-se de salvar vidas. É o momento mais crítico do país. Aqui eu não sou político, não vou por pressão. Eu atuo para defender vidas, e assim continuarei fazendo", disse Doria, quando acrescentou sobre o fato de nenhum país ter diminuido a curva de contaminação do novo coronavírus.

