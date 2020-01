Doria autoriza contratação de 5,6 mil policiais militares to foi publicado no Diário Oficial do Estado de sábado

Região pode ser beneficiada com nova contratação de policiais Foto: Divulgação O governador João Doria (PSDB) autorizou a contratação de 5.605 policiais militares para o Estado. Os profissionais serão selecionados por meio de concursos públicos com previsão de serem lançados neste e no próximo ano. O objetivo é programar a reposição do efetivo. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sábado, 25, e o próximo passo será a abertura de edital para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. A abertura dos concursos deve respeitar a suficiência orçamentária e os preceitos legais. No total, foram autorizadas 41 vagas para 2º tenente médico PM, 130 para aluno oficial, 5.400 para soldados de 2ª classe, 26 para 2º tenente dentista PM, seis para 2º tenente farmacêutico PM e duas para 2º tenente veterinário PM. As carreiras integram os quadros de oficiais policiais militares (QOPM), de oficiais de saúde (QOS) e de praças policiais militares (QPPM). Novos policiais Atualmente, já estão em formação mais de 6,4 mil novos policiais militares, sendo 5.855 soldados de 2ª classe e 630 alunos oficiais. Além disto, tomarão posse nas próximas semanas outros 190 alunos oficiais, que indicarão também o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

