Doria convoca prefeitos para reunião em SP sobre coronavírus

O governador João Doria (PSDB) recebe hoje, às 9 horas, no Palácio dos Bandeirantes, prefeitos e secretários municipais de Saúde para tratar de ações contra o coronavírus.

O Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat) confirmou o recebimento de um convite enviado pelo Palácio na tarde de ontem.

A expectativa é transmitir aos prefeitos e secretários orientações e um balanço do trabalho realizado até agora.

No Alto Tietê, dos 5 casos suspeitos, três foram descartados. Dois aguardam análise de exames no Instituto Adolfo Lutz

São Paulo

Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde registrou um novo caso confirmado do novo coronavírus (COVID-19).

O caso confirmado foi atendido e diagnosticado pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), que já integra a rede de diagnósticos definida pelo Ministério da Saúde. Tem 46 anos de idade e histórico de viagem para a Itália, Áustria, Alemanha e Espanha. Desembarcou no Brasil no dia 1º de março, procurou atendimento médico com sintomas de tosse, coriza e desconforto na garganta e hoje teve a confirmação para COVID-19. As duas primeiras confirmações também foram diagnosticadas no HIAE. Todos estão bem, em isolamento domiciliar, e tiveram histórico de viagem para a Europa.

Também será realizada a contraprova de um possível caso, que fez o exame em laboratório privado. A amostra ainda será analisada pelo Instituto Adolfo Lutz, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Está em isolamento domiciliar. Hoje, São Paulo registra 135 casos suspeitos e outros 131 descartados por meio de análise laboratorial.

Países em monitoramento

Na última terça-feira (3), o Ministério da Saúde ampliou para 27 o número de países que estão na lista de locais monitorados. Agora, a lista inclui países que apresentam transmissão local do coronavírus, como Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Itália, Japão, Malásia, Noruega, Reino Unido, Singapura, Suíça, Tailândia e Vietnã e San Marino (este último em análise pelo Ministério). Filipinas e Camboja não têm transmissão local mas estão na região com casos da doença.