Doria participa de inauguração de fábrica de chocolates em Guararema

O governador João Doria participou, ao lado do Presidente da Mars Wrigley no Brasil, Harvey Millar, da inauguração da fábrica de Guararema, em São Paulo. A planta recebeu R$ 500 milhões em investimentos e vai garantir 100% da produção da linha de chocolates Snickers no país. Considerada uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a Mars possui outras duas unidades no Estado, nos municípios de Descalvado e Mogi Mirim. Na oportunidade, o tucano falou, em entrevista coletiva, sobre a duplicação da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, e voltou a comentar sobre a possibilidade de a Rodovia Pedro Eroles (SP-88) ter cobrança de pedágio.

"Estamos felizes que a família Mars tenha escolhido São Paulo para investir e sediar suas maiores fábricas. A vinda de mais empresas e produtos para nosso Estado é uma prova de confiança, queremos que a Mars continue a crescer e investir no Brasil, em especial em São Paulo. Isso gera mais renda e empregos. A InvestSP estará sempre ao lado dos empresários que querem investir em São Paulo", declarou Doria.

A nova unidade gerou um total de 1.357 empregos, sendo 125 diretos – 79 na operação direta de fabricação de chocolates – e 1.232 indiretos, incluídos os postos de trabalho criados durante as obras, entre outros.

A construção da nova fábrica da Mars contou com o suporte e assessoria da InvestSP, a agência de promoção de investimentos do Estado de São Paulo. A agência intermediou a emissão de licenças ambientais para melhorias na infraestrutura, especialmente no abastecimento de energia elétrica para a unidade.

"A Mars é um cliente antigo da InvestSP e um parceiro importante para o Estado. A nova fábrica dará autonomia para a empresa na produção de chocolates no Brasil e agregará valor à produção de São Paulo, gerando renda, empregos e desenvolvimento", afirmou Wilson Mello, Presidente da InvestSP.

Desde 2011, a Mars faz importantes investimentos no segmento de chocolates e alimentos no Brasil, especialmente em São Paulo. A companhia aumentou a produção em Guararema, inaugurou um novo escritório na capital e agora expande e moderniza a produção de algumas de suas principais linhas de produtos.

"A inauguração da nova fábrica Mars no Brasil marca a expansão de nossos negócios no país e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da economia local", declarou o Presidente da Mars Wrigley no Brasil.

No Brasil, a Mars ainda atua nos mercados de nutrição animal, com marcas como Pedigree, Royal Canin e Whiskas, e alimentos, com as marcas Uncle Ben's, Raris e Masterfoods, entre outras. Todas as unidades de negócios fazem parte da Mars Incorporated, multinacional de origem norte-americana com mais de 100 anos de atuação e presença em 80 países.