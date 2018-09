Doria promete alça na Rodovia Ayrton Senna durante campanha na região

O candidato ao governo do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve presente, neste sábado, nas cidades de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos para divulgar sua campanha política, elencando algumas prioridades para a região do Alto Tietê, caso seja eleito governador do Estado.

Doria estava acompanhado do deputado federal Guilherme Mussi (PP) - que disputa a reeleição à Assembleia Legislativa -, o candidato a deputado estadual, Eduardo Boigues (PP), o também candidato a deputado estadual, Xerife do Consumidor Jorge Wilson (PRB), e o candidato a deputado federal, Celso Russomanno (PRB). Na oportunidade, a equipe do deputado estadual Estevão Galvão (DEM), também participou da recepção ao Doria.

Pontos sobre mobilidade urbana, saúde e geração de empregos, foram destacados como prioridade em sua gestão. A melhoria do acesso rodoviário, foi uma delas. "O acesso para Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba precisa ser melhorado e nós vamos fazer isso com a concessionária que explora a rodovia Ayrton Senna. Como ela vai ter o final de sua concessão, nós vamos expandir por um período maior, em contrapartida de obras que podem ser realizadas, e entre as mais importantes estão as alças de acesso e o monitoramento eletrônico com câmeras", afirmou.

Doria também detalhou reformas e modernizações nas estações de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a inclusão de creches nos terminais, através de uma PPP - Parceria Público Privada. "O setor privado investe em melhorias, incluindo uma creche nos terminais, atendendo mães e pais que terão a oportunidade de deixarem seus filhos e seguirem para o trabalho. Esse investimento será feito pelo setor privado em contrapartida, pelo uso da parte superior para shoppings, escritórios e outras finalidades."

Além do transporte público, melhoria na segurança pública, geração de empregos e renda, ampliação no número de delegacias da mulher no Estado e implantação de um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) para atender moradores de Itaquaquecetuba, também foram citados. "É absolutamente necessário pois, a saúde é prioridade. Esse novo ambulatório irá proporcionar maior rapidez ao diagnóstico e tratamento aos pacientes", disse.