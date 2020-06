Doria recebe ofício e vai reavaliar rigidez de quarentena no Alto Tietê

Os prefeitos Adriano Leite e Rodrigo Ashiuchi entregaram na tarde de ontem documento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) ao governador João Doria, com indicadores atualizados sobre a evolução dos casos e a capacidade hospitalar regional para os pacientes de coronavírus. O ofício reforça o pedido para que o Estado reavalie a classificação da região no Plano de Retomada Consciente a partir de dados mais próximos do que efetivamente está em operação nas cidades. O Alto Tietê, a princípio, está na fase vermelha, que é a mais restritiva.

“A quarentena se mantém até porque há uma situação de saúde ainda muito preocupante, mas entendemos que é possível o Alto Tietê avançar para uma nova fase, mais condizente com a realidade atual das nossas cidades”, disse o presidente do CONDEMAT, Adriano Leite.

Além de dados que indicam defasagem de leitos Covid-19 em operação com o que consta na base oficial, o documento do Condemat cobra os investimentos prometidos na ampliação de UTI nos hospitais estaduais do Alto Tietê, assim como o envio de respiradores para aumento da capacidade nos serviços municipais. A Região, segundo levantamentos apresentados pelo Consórcio, tem aproximadamente 340 leitos de UTI para pacientes Covid-19 (públicos e privados).

“É fundamental que o Estado também agilize o envio de respiradores para leitos municipais que só dependem do equipamento para funcionar e efetive a ampliação de UTI nas unidades estaduais. Isso permitirá um acréscimo de pelo menos mais 80 leitos para o Alto Tietê e dá maior suporte para uma nova fase da quarentena”, enfatizou o presidente.

O ofício do Condemat foi entregue também ao vice-governador Rodrigo Garcia; ao secretário de Estado da Saúde, José Henrique Guermann; ao secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; e a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

O compromisso deles é que o documento seja analisado pelo Centro de Contingência do Coronavírus, o qual fará a primeira revisão de classificação das regiões amanhã, com o resultado divulgado na quarta-feira (03/06).

A expectativa do Condemat é que o Alto Tietê avance para a fase laranja e, assim como a Capital, possa iniciar o processo gradual de retomada econômica.

No documento entregue ao Estado, a direção do Consórcio também monitora a evolução dos casos da doença na Região. Na última semana, o Alto Tietê registrou um aumento de 1,29% nos casos, o que foi menos do que o 1,33% registrado na semana anterior.

“Todos os esforços são para que o Alto Tietê possa mudar de fase mantendo o controle na evolução da doença”, concluiu o presidente.