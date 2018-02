Doses fracionadas estarão disponíveis a partir de segunda-feira no Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) conseguiu com o Governo do Estado mais doses da vacina contra a febre amarela para todas as cidades do Alto Tietê. Foi disponibilizada a dose fracionada da vacina; esta tem validade de oito anos. As doses estarão disponíveis para retirada a partir de segunda-feira (5) no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) em Mogi das Cruzes. O Condemat não informou quantas doses estarão disponíveis para cada município.

Duas reuniões de caráter extraordinário foram feitas nesta semana na sede do Consórcio, em Mogi das Cruzes, para estudar e definir as ações a serem feitas para continuar com campanha de imunização do Alto Tietê. Estima-se que 700 mil pessoas ainda não foram vacinadas. Na ocasião, foram pré-definidas as logísticas para a campanha em cada cidade da região. Novas seringas, especiais para doses fracionadas, serão repassadas a todos os municípios. Para os que ainda possuem doses em estoque, as seringas serão enviadas e as doses inteiras passarão a ser fracionadas.

Desta forma, ficou definido que a partir de segunda-feira a vacinação fracionada irá começar nas 10 cidades da região. As pessoas que irão viajar devem tomar a dose inteira da vacina. A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde da Condemat, Adriana Martins, informa que dois pedidos foram feitos ao Estado para o repasse de mais vacinas para a região, porém, não houve resposta. "Nós repetimos o pedido e conseguimos mais doses com o Governo Estadual, desta forma vamos garantir que todos sejam imunizados".

A Sala de Situação de Arboviroses, que engloba todas as vigilâncias dos municípios e tem como objetivo monitorar, avaliar e propor estratégias de intervenção para o enfrentamento da Dengue, Chikunguniya e Zika Vírus esteve presente na reunião para debater sobre o assunto e reavaliar a situação das doses nas 10 cidades do Alto Tietê.