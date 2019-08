Dr. Rafu Junior fala sobre pré-candidatura em Ferraz

Filho de ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafu Junior, mantém projeto social "Mutirão da Saúde" na cidade, que leva atendimento médico para as pessoas de vários bairros de Ferraz. O trabalho é realizado por voluntários. O grupo entra em contato com o líder de cada bairro e combina o local para a realização das consultas. O próprio médico distribui as senhas para os atendimentos.

As principais consultas são com clínico e pediátrico. O projeto também realiza exames de ultrassonografia e testes de visão, diabetes e pressão. "Hoje existem cerca de 13 mil ultrassonografias atrasadas na cidade. O projeto não tem objetivos políticos, tanto que até evitamos falar sobre isso quando alguém puxa o assunto. Queremos ajudar as pessoas. Meu pai acompanhou de perto a dificuldade delas e sempre quis que fizéssemos um projeto social", disse Rafu.

Durante o DS Entrevista, ele aproveitou para criticar a situação da saúde da cidade de Ferraz de Vasconcelos. "A pediatria do Hospital Regional segue fechada, e a saúde está precária por lá. Quando eu trabalhava na Vila Santo Antônio, minha janela era um tapume de madeira. Falta administração e empatia", comentou.

Ele também disse que a Santa Casa de Suzano presta atendimento para muitos moradores de Ferraz que procuram ajuda médica. "As pessoas falam tão mal (da Santa Casa), mas muitas pessoas de Ferraz recorrem à ela para conseguir atendimento", afirmou.

Candidatura

Dr. Rafu Junior é pré-candidato à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos pelo Partido Liberal (PL). Na entrevista, ele destacou o projeto, que para ele, é o "maior projeto social da história da cidade".

Ele diz que se espelha em parlamentares do Alto Tietê para realizar seus trabalhos, como o deputado Estadual André do Prado e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. "Eu gosto de política, e sempre me espelhei em bons exemplos. Ande em Guararema, ande em Suzano e depois ande em Ferraz para ver a diferença das cidades", revelou.