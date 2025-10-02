Drama em Crise lança videoclipe de 'A Gaivota'

A praia de Itaguaré na cidade de Bertioga, litoral norte de São Paulo foi o local escolhido pela banda mogiana Drama em Crise para a gravação do videoclipe da música A Gaivota. A música foi lançada no álbum de 2023, inspirada na peça de teatro homônima do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904). O lançamento do videoclipe acontece neste domingo (5) no Grow, na região central de Mogi das Cruzes.

“Decidimos que o videoclipe marcará o fim de um ciclo para a banda. Estamos trabalhando na divulgação deste álbum gravado em 2023, e após dois anos divulgando o disco em cidades do estado de São Paulo decidimos fazer este videoclipe e depois iniciar a gravação do segundo disco”, conta Sérgio Jomori, baixista da banda.

Com a direção de Danilo Sevali o videoclipe traz os músicos da banda em performances naturais na praia, numa interação livre e espontânea com o ambiente.

“A Gaivota” foi gravado, mixado e masterizado no Estúdio Mestre Felino com produção de Helena Duarte e Danilo Sevali. A música conta ainda com a participação de Juliana Rodrigues (piano) e Mateus Valiengo (violino). A maquiagem é de Paula Sayaka, o making of de Karen Izuno e Agatha Bonelli.

Evento no Grow

O lançamento do videoclipe de “A Gaivota” acontecerá no Grow, em um evento que acontecerá a partir das 15 horas. Nele, além da exibição do vídeo acontecerá um pocket show da banda Drama em Crise, exposição fotográfica de Gabe Fortunato, vocalista da banda, conhecido também como Retratos Marginais; Discotecagem de brasilidades por Danilo Sevali, diretor do clipe; vendas de artes da Karen Izuno e Paula Sayaka, que trabalharam na produção do clipe e Espaço para desenhistas.

Link do videoclipe: https://youtu.be/GYAj2ajERZw?si=v7kwIPa3hf-yVKTw

A Banda

Drama em Crise é uma banda independente de Mogi das Cruzes formada em 2019 formado por - Gabe Fortunato (Guitarra e Voz) - Sérgio Jomori (Baixo e Backing Vocal) - Leo Zocolaro (Bateria) - Guilherme Araújo (Flauta).

A banda tem o objetivo de trazer o experimentalismo à música de maneira orgânica e relevante, entendendo a forma como parte do conteúdo, e propondo, em suas intervenções que misturam diversas artes (teatro, música e audiovisual), mais que um projeto estético, um projeto de cultura crítica e política. Tendo como inspirações Tom Zé. Os Mutantes e Arrigo Barnabé buscam trazer para suas produções uma musicalidade particular.

Serviço

Lançamento Videoclipe “A Gaivota” com pocket show da Drama em Crise

Grow Mogi , Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 17. Centro de Mogi das Cruzes – SP

05 de outubro de 2025, a partir das 15 horas