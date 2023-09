DS lança documentário sobre a história de Itaquá

No final de março, o jornal lançou o documentário “Suzano: 1949 - O que a história conta?”.

Desta vez, Itaquaquecetuba - que comemora 463 anos nesta sexta-feira - será protagonista neste filme de cerca de 40 minutos.

Os moradores da cidade e do Alto Tietê vão poder acompanhar o documentário gratuitamente no canal do YouTube do DS. Neste, os moradores vão acompanhar relatos de historiadores, autoridades políticas e de determinadas carreiras, além de moradores antigos.

Além disso, todo panorama histórico é contado neste material, produzido com texto e roteiro pela jornalista Ana Karina Talarico. “Foi um material produzido a partir de muita pesquisa”, disse.

Há fatos curiosos neste filme com entrevistas importantes e toda a história da cidade desde o início da descoberta do município, passando pela emancipação.

O desenvolvimento, desafios e para onde caminha a cidade também estão neste documentário.

