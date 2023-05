Duas novas linhas de ônibus entram em circulação na próxima segunda em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai ampliar, a partir da próxima segunda-feira (15), o sistema de transporte público com duas novas linhas de ônibus. A linha 19-VP ligará o Parque Piratininga à estação Itaquaquecetuba da CPTM, enquanto a linha 33-TR vai circular entre a Vila Japão e o Terminal Engenheiro Manoel Feio.

Com a 19-VP, o reforço vai contemplar cerca de 50 mil passageiros do Jardim Coqueiro, Jardim Tropical, Parque Viviane, Jardim Paineira, Parque Piratininga, Jardim Adriana e Vila Maria Augusta. Diferente da linha 19-TR, o coletivo não irá transitar pelo Jardim Viana.

A linha terá trajeto iniciado na estrada Bonsucesso, passando pela avenida Rochedo de Minas, estrada do Corredor, avenida Vital Brasil, avenida Emancipação, avenida Ítalo Adami e finalizando na avenida Uberaba.

Já com a linha 33-TR, a estimativa é que 15 mil passageiros sejam atendidos. O itinerário será iniciado na rua Santa Rita de Cássia, passando pela estrada Bonsucesso, rua Vital Brasil, rodovia Alberto Hinoto, chegando ao Terminal Engenheiro Manoel Feio.

"Nosso maior objetivo é dar mais qualidade de vida aos munícipes que usam nosso sistema de transporte diariamente. Recentemente lançamos a linha 31-TR, que facilitou muito a vida dos moradores do Jardim Fortuna. Vamos seguir avançando com melhorias em toda a cidade", disse o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.

"Itaquá está em plena transformação diariamente e pensar no conforto dos nossos munícipes é uma das nossas prioridades. Serão 65 mil pessoas contempladas diretamente com as novas linhas e isso também é sinônimo de conforto e desenvolvimento", completou o prefeito Eduardo Boigues.