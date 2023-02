Duas ruas do Jardim Estela são recapeadas em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou nesta terça-feira dia (7/02), o serviço recapeamento asfáltico na rua Batatais e em um trecho da Rua Professora Marina Cintra, ambas localizadas no Jardim Estela. As vias também receberão nova sinalização, troca de guias e sarjetas, limpeza das caixas de drenagem de águas pluviais e a construção de rampas e ferramentas de acessibilidade.

De acordo com a Pasta, o custo da obra é de R$ 409.675,51 e seu prazo de execução é de 4 meses. O trânsito e tráfego pelas vias continuam normalmente.

“Hoje iniciamos os trabalhos na rua Batatais e um trecho da Rua Professora Marina Cintra. Aos poucos, com o apoio da nossa Prefeita Marcia Bin, estamos conseguindo beneficiar diversas vias do município com o serviço de pavimentação. Em breve, divulgaremos mais ações que realizaremos nos próximos meses”, destaca o Secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão.

A Prefeita Marcia Bin, que acompanhou e vistoriou o inicio dos trabalhos, comenta sobre a importância da iniciativa.

“Fico extremamente feliz, pois trata-se de uma solicitação dos munícipes. Nossa administração está empenhada e focada em atender as necessidades da nossa cidade, a fim de que, aos poucos possamos reconstruir nossa cidade, garantindo o conforto e bem-estar dos poaenses”, afirma.