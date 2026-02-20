'É direito de toda família ter uma digna habitação', diz bispo em carta

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, defendeu o direito de toda família ter uma digna habitação.

Ele escreveu carta, publicada no site da diocese, com ênfase à Campanha da Fraternidade de 2026, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na Quarta-Feira de Cinzas (18). O foco é a discussão sobre a crise habitacional no Brasil.

Com o tema "fraternidade e moradia" e o lema "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), a iniciativa convida a Igreja Católica e a sociedade a refletirem sobre a moradia como "direito fundamental e expressão concreta da dignidade humana".

O bispo afirmou que almeja, cada vez mais, o fortalecimento da Pastoral da Moradia da Diocese de Mogi das Cruzes para continuar dando apoio e reforço aos Movimentos de Moradia existentes, “buscando, em parceria com os governos municipais, soluções adequadas”.

“A Igreja Católica do Brasil realiza, em 2026, a 63ª edição da Campanha da Fraternidade, trazendo a reflexão sobre o tema da moradia, isto é, o direito de toda família de ter uma digna habitação”, disse o bispo.

Ele lembra que o problema da moradia digna não é recente. “Em 1993, já houve uma Campanha com o tema Fraternidade e a Moradia e o lema: Onde Moras? Voltar ao tema, 23 anos depois, indica que a situação não só não foi solucionada, mas continua urgente, não obstante avanços que se verificaram”, disse.

O bispo lembrou que em todo o Brasil, são cerca de 300 mil moradores de rua, “especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília”.

“Milhões de outros brasileiros vivem precariamente em cortiços, favelas, palafitas e outros lugares inadequados, como as perigosas áreas de risco”, acrescentou. “É dever do Estado de garantir condições mínimas de dignidade”, disse.

“O problema habitacional está relacionado diretamente com a exclusão social e a pobreza de grande parte da população (Dom Odilo). No entanto, a Constituição federal de 1988, no art. 6º declara que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados”.