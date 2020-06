'É uma realidade para 2021', diz comandante sobre Baep no Alto Tietê

O novo comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), coronel PM José Raposo de Faria Neto, disse que a construção do novo Batalhão de Ações Especiais (Baep) na região ficará para o ano que vem.

"Eu acho que, realmente, para este ano, eu não prometeria (o batalhão). Vemos claramente a dificuldade com o momento do Covid-19. Eu diria que o Baep é uma realidade para 2021", afirmou o coronel em entrevista ao DS.

O primeiro projeto, aprovado pelo ex-comandante da Polícia Militar na região, coronel Wagner Tadeu Silva Prado, não sofrerá alterações, segundo Neto. Mas ele diz que a programação segue com uma "frequência de passo menor", já que a pandemia tem atrapalhado os trabalhos administrativos da polícia.

"Há um projeto executivo para construção, e tratativas têm sido feitas para estruturação dessa futura sede do Baep. A saída do coronel Prado não vai causar ruptura de redirecionamento. Infelizmente, a pandemia impactou nos processos de complemento do efetivo da Polícia Militar como um todo, inclusive nos concursos que tiveram de ser paralisados. A programação vai sofrer um certo atraso. Isso afeta tudo, inclusive o Baep, mas o processo continua", explicou Raposo.

Para ele, o Baep pode ser uma ferramenta muito útil para apoio aos batalhões de área. Hoje, o projeto está em fase de planejamento. Segundo o comandante, está sendo finalizada a estruturação do projeto executivo, que ainda vai passar por órgãos de logística do Estado. O projeto é feito em parceria com a Prefeitura de Mogi.

"Não foi engavetado ou colocado para depois. Ocorreu um limite de possibilidades. Em termos executivos, trabalhamos com recursos, e eles vêm ao seu tempo, atendem uma realidade maior e às vezes temos que entrar numa fila. Temos todo o interesse na criação de estruturas, para dar retaguarda e capacidade de ação à Polícia Militar na região", afirma o comandante.

Conforme o DS informou em fevereiro, a primeira etapa do projeto foi aprovada pela corporação e entregue à Prefeitura de Mogi das Cruzes. A partir disso, a administração municipal poderia iniciar os planos do segundo projeto. Na época, a Prefeitura informou que estava atuando para concluir o Polo Municipal de Segurança, local onde ficarão instaladas as bases do Baep e da Guarda Civil Municipal.