Ecopistas reforça monitoramento em trecho da Ayrton Senna na região

A Ecopistas, concessionária que administra a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), reforçou o monitoramento no trecho que corresponde às cidades do Alto Tietê com a implantação de quatro novas câmeras de alta definição.

A concessionária afirma que está fazendo "o que está ao seu alcance" para contribuir com o policiamento rodoviário, a fim de evitar que assaltos aconteçam na região. Segundo o tenente Silvio Rodrigues, da 4ª Cia do 1° Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), nos últimos 30 dias, três casos de assaltos foram registrados na via, sendo dois deles feitos por criminosos que jogam pedra em direção aos veículos e, quando o motorista pára para verificar, é assaltado.

Os casos circularam pelas redes sociais e por portais de notícias, mas o tenente afirma que muitos deles não entram nas estatísticas. "A maior parte das vítimas destes casos não registra ocorrência. A reportagem foi lá e fez a matéria, mas a gente não computa", afirma.

Em nota, a Polícia Militar (PM) afirma que solicitou inspeções à empresa TIIDA, que realiza obras constantes no leito do Rio Tietê, a fim de recolher todo e qualquer objeto ou material que possa ser utilizado pelos criminosos aos usuários da Rodovia (as pedras que sobram das obras, por exemplo).

Em resposta aos casos, a PM diz que solicitou apoio aos Batalhões de Policiamento Territorial, em operações coordenadas junto ao Comando de Policiamento de Choque, e empregou equipes com reforço do Policiamento Rodoviário, com o emprego de equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Detecção de Incidentes

Em nota, a Ecopistas informou ainda que as quatro câmeras instaladas possuem sistema de detecção automática de incidente. Elas realizam a identificação de veículos parados ou pessoas andando pelo acostamento de forma automática, e disparam um aviso visual e sonoro.