Ecoponto do Jardim Armênia, em Mogi, vai receber descarte de madeira

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente informa que, a partir desta semana e de forma temporária, os ecopontos de Jundiapeba e do Parque Olímpico não receberão resíduos de madeira. A orientação é para que esses resíduos sejam encaminhados para o ecoponto do Jardim Armênia, que está recebendo os materiais. A interrupção temporária ocorre porque a empresa que prestava esse serviço está com problemas devido à pandemia do novo coronavírus e suspendeu o recolhimento.

O secretário Daniel Teixeira de Lima esclarece que a empresa fez o aviso na quinta-feira, dia 4, o que levou a pasta a determinar o redirecionamento dos materiais já nesta sexta-feira (05/06) pela manhã. “É algo temporário, já estamos trabalhando para solucionar o problema e o descarte será normalizado em breve”, afirmou.

Desde o dia 16 de maio, os três ecopontos tiveram seu horário de funcionamento ampliado em duas horas. O atendimento é das 6h30 às 18h30, e não mais das 8h às 18h, como acontecia até então. O objetivo é aumentar a possibilidade de descarte de materiais recicláveis e, consequentemente, a coleta seletiva na cidade.

Os ecopontos recebem grande volume de resíduos de construção civil e demolição (entulho), poda de árvores, pneus, móveis velhos, colchões, pilhas, baterias, resíduos metálicos, óleo de cozinha usado, plásticos etc. As unidades atendem apenas os cidadãos, com limite de um metro cúbico por pessoa – as empresas são responsáveis pela destinação de seus resíduos.