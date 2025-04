Ecovias Leste Paulista programa obras para todos os trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob administração da Ecovias Leste Paulista, receberá, entre os dias 14 e 20 de abril, um conjunto de serviços de manutenção e conservação em todos os trechos. As intervenções visam preservar a qualidade das rodovias e garantir a segurança viária para todos os usuários.

Para a rodovia Ayrton Senna, entre o km 11 e o km 60, trecho que liga São Paulo a Guararema, estão previstas as ações de conservação do pavimento, manutenção em pontes, túneis, viadutos e passarelas, recuperação das juntas de dilatação, reparos em sistemas de drenagem e automação, além de serviços de sinalização horizontal e vertical. As obras serão realizadas nos dois sentidos, das 8h às 18h, com bloqueios alternados de faixas, sempre devidamente sinalizados.

Já na rodovia Carvalho Pinto, entre o km 61 e o km 134, de Guararema a Taubaté, os serviços a serem executados incluem o reforço na sinalização, manutenção do pavimento, reparos nos sistemas de drenagem e intervenções em estruturas como pontes, viadutos e passarelas, além da lavagem de placas, também em ambos os sentidos e das 8h às 18h.

A Hélio Smidt, por sua vez, contará com equipes atuando entre o km 0 e o km 2,4, na altura de Guarulhos, em ambas as direções da via, com foco em reparos no pavimento, manutenção de juntas de dilatação, sinalização horizontal e vertical, drenagem, além das ações de conservação em pontes, viadutos e passarelas. As atividades serão realizadas das 8h às 18h, com faixas interditadas alternadamente.

Demais serviços, como corte e poda de árvores, coleta de resíduos, recuperação de áreas verdes e roçadas, também serão executados ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sem a necessidade de interdições. A programação poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas ou demandas operacionais.

Renovação de pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecovias Leste Paulista deu início à renovação do pavimento no sentido capital do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre o km 61 e o km 25. A intervenção ocorre após a conclusão das obras no sentido interior e integra o cronograma de recuperação do pavimento previsto no contrato de concessão, fiscalizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Os trabalhos são realizados de segunda a sexta-feira, e também aos fins de semana, das 21h às 5h, sempre com sinalização adequada para garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas.

Orientações aos motoristas

A concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados e informados nos painéis de mensagens ao longo da rodovia. A Ecovias Leste Paulista também recomenda que os usuários programem a viagem com antecedência e consultem as condições de tráfego pelo site www.ecoviaslestepaulista.com.br, pelo Threads (@ecoviaslestepaulista), X (@ecoviaslestesp) ou pelo telefone/WhatsApp 0800 777 0070.