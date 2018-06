Edição do Caderno Econômico Alto Tietê é lançada em Guarulhos

O município de Guarulhos sediou, nesta terça-feira (26), o lançamento da primeira edição do “Caderno Econômico Alto Tietê”, uma iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O governador Márcio França (PSB) participou do evento, que apresentou a publicação e contou com o apoio da Investe São Paulo – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade.

“São municípios superimportantes, com população densa e um PIB relevante na região. O caderno demonstra tudo em números e nós temos feito isso em todo o Estado, em uma atuação do Governo Paulista para permitir que as pessoas vejam os lados positivos das regiões”, destaca o governador Márcio França.

O “Caderno Econômico Alto Tietê”, que apresenta o potencial para os negócios e na atração de investimentos, lista os principais indicadores nos últimos anos, complementados pelo primeiro trimestre de 2018. Foram coletados os dados da balança comercial desde 2000 até este ano, divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Também foram consideradas as informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do ano de 2016 e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2017, bem como do primeiro quadrimestre de 2018, divulgadas pelo Ministério do Trabalho.

“O conjunto de onze cidades precisa pensar em conjunto e de que forma conseguimos evoluir. Pensar de uma forma integrada, com certeza, faz a diferença, pois, muitas vezes, as pessoas não vivem em apenas um município”, avalia o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti.

Panorama

Além disso, a edição da obra conta com um panorama da evolução das estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) Municipal entre 2010 e 2015, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O prefeito de Suzano e presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi, destaca a integração entre as administrações municipais. “A atual gestão do Condemat tem muito claro que não dá para trabalhar uma cidade de forma isolada. É preciso pensar e desenvolver a região. Nosso objetivo é explorar as características, a diversidade e o potencial das onze cidades do Alto Tietê, pois toda a região ganha quando um município recebe um novo investimento”, ressalta.

Vale destacar que a publicação estará disponível nas versões digital e impressa para todas as prefeituras participantes do consórcio, de modo que o conteúdo seja usado como instrumento de divulgação e auxilie na tomada de decisão por parte dos empreendedores.

“O Caderno Econômico Alto Tietê é inspirado naquilo que construímos no Caderno Econômico da cidade de Guarulhos, uma iniciativa do prefeito da cidade. Quando nós levamos a ideia para o Alto Tietê, a proposta foi muito bem aceita porque é muito importante para os empresários entenderem os números da região relativos ao mercado de trabalho, à balança comercial e à corrente de comércio”, afirma o coordenador da Câmara Técnica de Desenvolvimento e Inovação do Condemat, Rodrigo Barros.