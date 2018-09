EDP abre inscrições para Programa de Estágio no Alto Tietê

As inscrições para o Programa de Estágio da EDP estão abertas, em todos os segmentos do setor elétrico no País. A Companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio e os interessados podem se inscrever até o dia 5 de outubro por meio do site https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/edp/.

O programa é direcionado a alunos com previsão de graduação a partir de dezembro de 2019. Os selecionados ocuparão vagas nos estados de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos), Espírito Santo (Vitória), e Ceará (São Gonçalo do Amarante), nas áreas de Engenharia Civil, Administração, Engenharia de produção, Engenharia Elétrica, Psicologia, Ciências Econômicas, entre outros.

O estágio na EDP tem como principal objetivo o desenvolvimento dos candidatos selecionados. Um dos diferenciais é que o jovem profissional tem a oportunidade de apresentar, no primeiro ano de trabalho, um projeto aplicável aos negócios da Companhia, sempre com a orientação dos gestores. Ao longo da experiência, o estagiário poderá contar com uma agenda específica de treinamentos voltados para a sua formação.

Para participar do processo seletivo, é necessário:

Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);

Previsão de conclusão da graduação a partir de dez/2019, além de estar no mínimo no 2º ano do curso;

Inglês Intermediário;

Pacote Office Intermediário (Word, Excel e Power Point).

Dentre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos.

O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas, que contemplam a inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.

Confira a relação de vagas e localidades oferecidas: