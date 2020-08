EDP abre vagas de estágio no Alto Tietê

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico no País, por meio de sua área de Diversidade & Inclusão promoverá na próxima sexta-feira (4), das 14h às 15h30 um webinar especial para falar sobre seu Programa de Estágio 2021, política de Diversidade e Inclusão na empresa. As inscrições para o evento pode ser feita até esta terça-feira (1º).

Em linha com as diretrizes de seu Programa de Inclusão & Diversidade, a empresa destinará 50% das vagas abertas para estudantes negros. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas de forma online, a fim de preservar os candidatos. Os estagiários ingressarão na companhia em 2021.

As inscrições para o programa de estágio vão até o dia 13/09 e tem duração de um ano, podendo ser renovado por até o mesmo período. São diversas áreas de atuação como jurídico, contabilidade, engenharia e auditoria.

Os selecionados ocuparão 43 vagas no estado de São Paulo (sendo 26 na capital, doze em São José dos Campos, duas em Poá, uma em Guarulhos, uma em Mogi das Cruzes e uma em Taubaté); nove no Espírito Santo (sete em Vitória e duas no município de Serra), uma no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre) e, em São Gonçalo do Amarante (CE), há duas vagas abertas.