EDP conquista certificações ambientais e de segurança pelo 13° ano seguido

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, recebeu a recertificação pela excelência no cumprimento dos padrões internacionais relacionados à gestão ambiental (ISO 14.001), e de saúde e segurança (ISO 45.001) em 100% das suas subestações de energia.

A norma ISO 14.001 tem como diretriz básica estabelecer os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental dentro de uma empresa. O conjunto de requisitos tem como foco aumentar o desempenho ambiental aliado à melhoria contínua e à práticas sustentáveis. Já a norma ISO 45.001 tem como princípio a padronização de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, por meio de abordagem planejada, envolvendo a estrutura da organização e todos os outros que sejam influenciados pelas atividades, implementando um processo proativo de melhoria contínua.

“Esse reconhecimento externo comprova que estamos adotando as melhores práticas relacionadas às questões ambientais e de saúde e segurança nas nossas instalações e isto é uma garantia de excelência para nossos clientes, comunidade e colaboradores”, Afonso Celso, gestor de Projetos e Construção da EDP em São Paulo.

Com a última auditoria realizada, 100% subestações de energia instaladas na área de concessão receberam a recertificação, além da certificação de 5 novas unidades construídas e energizadas no último ano, sendo elas Santa Luzia (São José dos Campos), Santa Paula (Jacareí), Nagao (Mogi das Cruzes), Roseira (Roseira), Olaria (São Sebastião) e Juquehy (São Sebastião). Atualmente, a EDP conta com 84 subestações de energia que abastecem mais de 2 milhões de clientes na área de concessão em São Paulo.