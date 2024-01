EDP destaca cuidados com segurança após alerta de tempestades e ventos fortes em SP

A EDP, Distribuidora de energia de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, destaca os cuidados com a segurança após o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para tempestades com grandes volumes de chuva, raios e fortes ventos que permanecem até o final de semana. De acordo com o alerta, o deslocamento de uma frente fria traz riscos de pancadas de chuva com intensidade moderada e forte em todo Estado de São Paulo. Os acumulados de chuva em um curto espaço de tempo podem chegar a 100 mm (Vale do Paraíba e Litoral Norte) e 90 mm (Guarulhos e Alto Tietê).

Em função desse cenário a Defesa Civil destaca a possibilidade de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Todas as informações dos órgãos de Defesa Civil e dados meteorológicos são acompanhados, em tempo real, pelo Centro de Operações Integrado (COI), que é responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de distribuição da EDP. A tecnologia é aliada para garantir a redução do impacto aos clientes, a partir de automatização que permite manobras no sistema de forma remota, em caso de necessidade.

O Plano Verão 2023/2024, lançado em dezembro pela Distribuidora e que segue em vigência até março, inclui o reforço do quadro de equipes técnicas para os atendimentos que exigem atuação em campo, garantindo a máxima segurança à população, além da parceria com órgãos municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

No caso de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Com relação aos canais de relacionamento, atualmente, 89% dos atendimentos da Companhia são realizados pelos canais virtuais, site www.edp.com.br e aplicativo EDP Online. Porém, em momentos de grande volume de ocorrências, os clientes buscam também o Call Center, pelo 0800 721 0123, para registrar as suas demandas e, por isso, durante o Plano Verão, a Companhia reforça o efetivo de atendentes em 25%.

Importante reforçar que, durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados. Seguem orientações:

1 - Durante as tempestades, fique em casa;

2 - Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;

3 - Evite tomar banhos durante a tempestade;

4 - Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;

5 - Não estenda roupas em varais de arame durante a aproximação da tempestade;

6 - Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas durante a tempestade;

7 - Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

8 - Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;

9 - Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

• Site: www.edp.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp (11) 93465-2888

• Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123