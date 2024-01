EDP inaugura CSD Suzano e reforça atendimento para o Alto Tietê

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, iniciou nesta quinta-feira (25) as operações do Centro de Serviços de Distribuição (CSD) de Suzano. Esta é a terceira unidade da EDP na região, o que representa um reforço às bases operacionais existentes em Mogi das Cruzes e Poá. A entrada em operação do novo complexo operacional faz parte do planejamento estratégico da EDP para agilizar o atendimento a ocorrências na região e aumentar a qualidade na prestação de serviços aos clientes.

A equipe do CSD de Suzano é composta por 37 colaboradores, entre eletricistas, técnicos de medição, manutenção e profissionais do setor administrativo. Com esse reforço operacional, a EDP pode oferecer maior agilidade nos atendimentos emergenciais, nos serviços de manutenção preventiva e também nas solicitações comerciais (religação, modificação e aferição, por exemplo).

A localização do novo espaço permite aumentar a eficiência para o deslocamento das equipes à região central de Suzano. Além disso, a proximidade com a rodovia Índio Tibiriçá também vai reduzir o tempo de atendimento a bairros mais distantes do município.

A EDP também reorganizou a distribuição nos atendimentos para o Alto Tietê. Suzano e Ferraz de Vasconcelos passarão a ser atendidas pelas equipes deste centro. Em caso de grande volume de ocorrências que provoquem uma situação de contingência, as equipes poderão ser redirecionadas em apoio aos demais CSDs do Alto do Tietê e uma situação inversa, também poderão prestar apoio a Suzano.

“O CSD Suzano faz parte do plano estratégico de investimentos da EDP no Alto Tietê, que tem como foco, além da expansão da rede em linha com o desenvolvimento e crescimento das cidades, garantir melhorias operacionais para elevar a qualidade do serviço prestado aos clientes. Reforçamos o compromisso da EDP com a segurança e a responsabilidade ambiental nas suas instalações”, afirma Dyogenes Rosi, vice-presidente de Distribuição da EDP.

O novo espaço está em linha com as políticas de sustentabilidade da EDP. O método construtivo reduziu a quantidade de resíduos gerados na obra. As instalações contam com captação para reuso de água da chuva, placas solares, iluminação natural, lâmpadas de LED e coleta seletiva de resíduos.