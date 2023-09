EDP inaugura parque infantil construído com postes de madeira reutilizados em Mogi das Cruzes

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, irá inaugurar um parque naturalizado, no Conjunto Jefferson, em Mogi das Cruzes. A estrutura foi produzida a partir de postes de madeiras da rede de distribuição que seriam descartados, contribuindo para a economia circular e a preservação do meio ambiente. A abertura para o público será realizada neste sábado (23), juntamente com a inauguração de uma praça revitalizada pela Prefeitura, em uma cerimônia oficial, com a presença do prefeito Caio Cunha, demais autoridades municipais, a vice-presidente de pessoas e ESG da EDP Brasil, Fernanda Pires, e a diretora da EDP São Paulo, Cristiane Fernandes.

A iniciativa reflete o compromisso da EDP com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade. O mobiliário infantil foi produzido pelo Ateliê Buriti, parceiro da companhia, juntamente com um grupo de colaboradores voluntários e é composto por brinquedos que proporcionam maior contato com a natureza e estão alinhados com uma pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal com as crianças do próprio bairro, sobre suas preferências no brincar. O parque naturalizado também está de acordo com as diretrizes do programa Urban95, que incentiva espaços urbanos adequados à primeira infância, no qual Mogi das Cruzes faz parte.

“Este empreendimento é o resultado de uma colaboração entre diversas entidades comprometidas com a causa da economia circular e o planejamento urbano centrado na primeira infância. A colaboração com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e nossos parceiros demonstra que, quando trabalhamos juntos, podemos alcançar grandes feitos em prol de uma cidade mais sustentável e que atenda às nossas crianças”, diz Fernanda Pires, Vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP Brasil.

Durante o dia da inauguração do espaço serão realizadas outras atividades voltadas para jovens, crianças e famílias de Mogi das Cruzes. No local estará disponível a Van da Boa Energia onde os clientes poderão realizar solicitações, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, como negociação de dívidas e troca de titularidade da fatura, entre outros serviços.

Os visitantes do evento ainda poderão receber uma das 200 mudas que serão doadas e acompanhar o plantio de outras 10 mudas de médio porte na praça. E, para matar a fome, será realizada uma ação com a ONG Hamburgada do Bem, com doação de hambúrgueres, realizada com o apoio de 50 voluntários da EDP.

Para quem é ligado em cultura, um artista da região estará presente para realizar um grafite decorativo e embelezar ainda mais o novo espaço de lazer. Também serão distribuídos gibis sobre segurança com energia, um valor inegociável para a companhia.