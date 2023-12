EDP leva aulas de robótica para mais de 470 alunos em Mogi das Cruzes

São Paulo, 4 de dezembro de 2023 – Pensando na preparação de crianças e adolescentes para um presente e futuro cada vez mais tecnológicos, a EDP levou o projeto Ensinando com Robótica para cerca de 470 alunos da 4ª e 5ª série da Escola Municipal Prof.ª Doracy Baptista de Campos Pereira, em Mogi das Cruzes. Na sexta-feira, 24 de novembro, foi realizada a aula de encerramento do projeto, que teve início em 2022, em parceria com a Zoom education for life.

A iniciativa estimula os alunos a pensarem em soluções para problemas reais do dia a dia utilizando os conceitos de computação, robótica e automação, contribuindo para que eles desenvolvam também competências e habilidades relacionadas à criatividade, ao pensamento crítico e ao trabalho em equipe.

Durante o projeto, foi oferecido aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagem por meio de aulas de robótica, com foco na perspectiva da educação integral, que leva em conta o desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Os professores tiveram um papel fundamental neste ciclo e também passaram por uma capacitação. Foram 16 horas de formação para os educadores e para a equipe da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes.

Os docentes contaram com materiais didáticos oferecidos pelo projeto para enriquecer a experiência em sala de aula, enquanto as crianças receberam conjuntos educacionais e tecnológicos Lego e Ludobot para estimular a curiosidade e permitir que eles aplicassem de forma efetiva o conteúdo aprendido.

“A EDP acredita que a educação tem um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade e, por isso, estamos orgulhosos em concluir mais um projeto nesse sentido, contribuindo para que professores e alunos utilizem novos conceitos, tenham acesso a mais conhecimento e desenvolvam novas habilidades”, comenta Marcela Garcia de Almeia, gestora do Instituto EDP.