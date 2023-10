EDP moderniza uniformes dos leituristas

A partir do dia 5 de outubro, o time de leituristas da EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guarulhos e Litoral Norte de São Paulo, contará com um uniforme totalmente renovado. A iniciativa reflete a transformação da EDP nos últimos anos, que consiste em uma companhia cada vez mais global, inclusiva e focada no futuro, por meio do incentivo à sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

A ação é parte do processo de atualização da marca, que inclui uma mudança nas cores institucionais da EDP, passando de vermelho para azul. Nas áreas de atuação da EDP, o leiturista é uma das posições que mais conectam a empresa aos seus clientes. A partir da atualização dos uniformes e acessórios utilizados por esses profissionais no dia a dia, adequando-os à nova personalidade de marca da EDP, a empresa busca estreitar ainda mais esse relacionamento, garantindo a confiabilidade e a segurança no serviço prestado à população.

“Foi um longo processo de estruturação para que essa ação fosse ágil e prática. A atualização dos uniformes é muito importante para a segurança dos clientes e não afeta em nada a forma de trabalho dos leituristas. Eles continuarão fazendo suas leituras de medidores e a entrega de contas e documentos, prestando serviços com a mesma qualidade profissional e confiança de sempre”, relata Thiago Lima, gestor da EDP.

Somente no Estado de São Paulo, a EDP conta com mais de 370 profissionais dedicados à leitura e entrega das contas de luz, que realizam, em média, 110 mil verificações de consumo por dia.

Como identificar o novo leiturista da EDP?

Para garantir a segurança de todos os clientes da EDP e facilitar a identificação desses profissionais, os leituristas continuarão a portar identificações e crachás. Além disso, os veículos que farão os atendimentos continuam a exibir o logotipo oficial da EDP e informações de contato. A distribuidora recomenda a todos os consumidores que observem a identificação do leiturista a fim de confirmar sua autenticidade, em complemento ao cronograma de visita de leitura informado na conta de energia.