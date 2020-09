EDP reforça ampliação das facilidades para negociação de débitos

Na semana do cliente, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça a possibilidade de negociação de débitos com facilidades ampliadas aos clientes, além de incentivar o acesso aos serviços e solicitações por meio dos canais virtuais, sem a necessidade de sair de casa.

Neste contexto desafiador de pandemia, a EDP mantém as condições especiais para quitação de débitos, com parcelamento em até 24 vezes, isenção de juros e entrada reduzida para os clientes com contas de energia em atraso. A negociação é realizada de forma simples e segura por meio do site EDP Online, ou pelo aplicativo para smartphone EDP Online.

Outra medida que se tornou ainda mais relevante com a necessidade do isolamento social é a possibilidade de pagar as contas por meio da internet, utilizando o portal virtual do banco (internet banking) ou realizando o cadastro da conta de energia no débito automático. O cliente pode solicitar o cadastro no débito automático por meio do EDP Online ou diretamente na sua rede bancária. Existe ainda a possibilidade de receber as faturas de energia de maneira digital, através de e-mail, fazendo o cadastro no EDP Online.

“Contribuir para a segurança financeira das famílias neste cenário tão delicado faz parte da nossa responsabilidade com a sociedade e os clientes, e a ampliação das facilidades no pagamento de débitos está em linha com este objetivo,” ressalta Vilmar Abreu, gestor de excelência ao cliente da EDP.