EDP retoma fornecimento de energia para 93,62% dos clientes afetados no Alto Tietê

Após mais de 48 horas contínuas de trabalho de suas equipes, a EDP atingiu a marca de 93,62% de normalização do fornecimento de energia para os clientes impactados pelas chuvas que atingiram o Alto Tietê na tarde de sexta-feira (3).

Neste domingo (5), as equipes seguem mobilizadas e reforçadas, em sistema de revezamento, atuando para normalizar o serviço o quanto antes. O tempo para a normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico, sendo que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais.

A EDP destaca, ainda, que segue um procedimento de priorização nos atendimentos em situações de grande volume de ocorrências como esta, primeiramente na solução de casos que envolvam hospitais, clientes com uso de equipamento essencial à vida e unidades de serviço essencial.

Até o momento, foram registradas mais 1.889 ocorrências na região por conta das chuvas, o que corresponde a uma elevação expressiva do nível de criticidade da operação do sistema elétrico local comparado a um dia normal.

Cidades

No Alto Tietê, as cidades com o maior número de ocorrências em andamento são Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema.

Em Mogi, os bairros mais afetados são Itapeti, Taiacupeba e Vila São Paulo.

Já em Suzano, os bairros São Bernardino, Jardim Gardênia Azul e Vila Amorim estão entre os mais impactados.

Os bairros Itapeti, Jardim Luiza e Maracatu são os mais afetados em Guararema.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, não há, até esse momento, previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.

Ainda assim a EDP reforça as recomendações quanto à segurança, para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento. Caso haja dificuldade de contato pelo 0800, os canais digitais também podem ser acessados:

• Site: www.edp.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp (11) 93465-2888

• Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123