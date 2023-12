EDP vai destinar R$ 7,5 milhões a projetos sociais selecionados em edital

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, vai destinar R$ 7,5 milhões de reais para mais de 20 projetos sociais selecionados por meio do edital Educação para o Futuro. As iniciativas serão realizadas em 2024 nos estados do Amapá, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul e Tocantins, regiões que fazem parte da área de atuação da empresa no Brasil, e devem beneficiar mais de 4.000 pessoas. O repasse dos recursos está previsto para dezembro.

Os projetos selecionados têm em comum o foco em educação e bem-estar da comunidade, e foram aprovados pelas Leis Federais de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06), à Criança e ao Adolescente (Lei 8.069/90) e ao Idoso (Lei 10.741/03). Para a área esportiva, o Instituto EDP buscou projetos de inclusão social que usam o esporte como ferramenta educacional e inclusiva. Na atenção à criança e ao adolescente, o foco esteve em projetos que atuam na educação digital, com geração de trabalho e renda, em temas como sustentabilidade, energia elétrica, meio ambiente e empreendedorismo. Nos projetos de atenção ao idoso foi considerada a busca por qualidade de vida e bem-estar, por meio de atividades que envolvem arte, cultura e esporte.

“Faz parte da nossa estratégia ESG realizar um trabalho relevante de desenvolvimento humano e social para modificar positivamente a realidade das comunidades nos estados onde atuamos. Por meio desses projetos, contribuímos para a inclusão social, qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, reforça Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP Brasil e do Instituto EDP.