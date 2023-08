Eduardo Boigues é entrevistado "No Centro do Poder"; programa jornalístico estreia nesta 2ª feira

“Um entrevistado, seis jornalistas e as perguntas que devem ser feitas para quem está ‘No Centro do Poder’”. Este é o mote do novo produto jornalístico produzido nos estúdios da RTV Filmes, em Mogi das Cruzes-SP, na região do Alto Tietê. A estreia acontece nesta 2ª feira (14/8), com transmissão ao vivo pelo YouTube de A Guardiã da Notícia (youtube.com/RadioAGuardiadaNoticia), das 22h às 23h. O primeiro entrevistado do programa será o prefeito de Itaquaquecetuba, delegado Eduardo Boigues (PP).

Num formato que mescla talk-show com entrevista, “No Centro do Poder” tem a proposta de receber líderes políticos, escritores, esportistas, filósofos, artistas, representantes de classe e demais personalidades do estado de São Paulo e do Brasil. Jornalistas do Alto Tietê, da Grande São Paulo e da capital serão convidados para compor as bancadas que vão sabatinar os convidados. Os profissionais serão escalados de acordo com as áreas de atuação e de conhecimento e da editoria e da região onde atuam.

Com apresentação e mediação de Gabrielle Tricanico, diretora-presidente de A Guardiã da Notícia, a estreia de “No Centro do Poder” vai contar com a participação dos jornalistas Brás Santos, do jornal Oi Diário; Carla Fiamini, especialista em Assessoria de Imprensa para Órgãos Públicos e Mandatos; Edgar Leite, do jornal Diário de Suzano; Marilei Schiavi, da rádio Metropolitana (AM 1.070), e Evaldo Novelini, do Diário do Grande ABC.

No primeiro “No Centro do Poder”, o sabatinado será Eduardo Boigues, prefeito de Itaquá em primeiro mandato e delegado de Polícia. Filiado ao PP, o político é um dos mais bem avaliados do Alto Tietê. Já conquistou mais de R$ 300 milhões para a Saúde e a Educação, obras de infraestrutura e iluminação.



Sua conquista mais recente é a instalação da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a Ceagesp, em Itaquá - o que corresponde a um investimento de R$ 800 milhões e a geração de mais de 20 mil empregos:



“‘No Centro do Poder’ não vai apenas valorizar, e muito, o entrevistado. Também presta homenagem e fortalece o Jornalismo, sobretudo o do Alto Tietê, onde o programa está sendo produzido. Desta forma, a ideia é termos, a cada edição, que vai ao ar a cada 15 dias, jornalistas de diferentes veículos de Comunicação”, complementa Gabrielle.

A direção do programa é de Théo Magalhães, diretor-presidente da RTV Filmes. A idealização e a produção-executiva são das jornalistas Gabrielle Tricanico, Carla Fiamini e Simone Leone - profissionais com mais de 20 anos de atuação, prêmios recebidos e vasta experiência em produção de conteúdo, cobertura jornalística, campanhas eleitorais e Assessoria de Imprensa.

“No Centro do Poder” terá duração de uma hora, com quatro blocos de 15 minutos, cada, aproximadamente, e três intervalos comerciais. Além de ter transmissão, em tempo real, pelo YouTube de A Guardiã da Notícia, o conteúdo também poderá ser replicado pelos veículos de Comunicação onde atuam os jornalistas convidados para cada edição.

A primeira temporada, com início nesta 2ª feira, vai até 18/12.



FICHA TÉCNICA

Programa “No Centro do Poder”

Emissora original: A Guardiã da Notícia

Primeiro episódio: 14 de agosto de 2023

Idealização: Gabrielle Tricanico, Carla Fiamini e Simone Leone

Gêneros: Talk Show, News Program, Debate

Apresentadora: Gabrielle Tricanico

Diretor: Théo Magalhães

Duração: Uma hora

Transmissão ao vivo pela Internet: youtube.com/RadioAGuardiadaNoticia