Eduardo Boigues: Itaquá terá o maior rodeio de portas abertas do Brasil

Pela primeira vez em sua história, Itaquaquecetuba-SP receberá o maior rodeio de portas abertas do Brasil: o Itaquá Rodeio Fest. Com patrocínio da Chevrolet e de outras marcas, o evento será realizado de 6 a 16 de setembro - mês em que a cidade comemora 463 anos de fundação. A ideia de abrigar a iniciativa foi do prefeito Eduardo Boigues (PP), que não abriu mão, durante as negociações, que os sete dias de festa tivessem entrada gratuita, ações solidárias e custo zero para o município.

Os principais artistas da atualidade estão na programação do rodeio - já considerado um dos maiores do Brasil. Estão confirmados os shows de Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

“Será a maior festa do peão de Itaquá e do Alto Tietê, com uma das melhores programações do País, entrada franca para a população e custo zero para os cofres públicos. Esperamos receber até 400 mil pessoas nos sete dias de festa”, reitera Boigues.

O Itaquá Rodeio Fest terá patrocínio maiúsculo de algumas marcas, entre elas a gigante automobilística Chevrolet (Cota Apresenta); além da Toledo Ambiental, Cerveja Império, Plena Saúde, Sucata Guarulhos e Quavo Construtora (Cota Master).

Mega estrutura

Com um projeto inclusivo, sustentável, inovador, acessível e verticalizado, o Itaquá Rodeio Fest integra as comemorações oficiais do aniversário da cidade, que completa 463 anos de emancipação política-administrativa em 8 de setembro.

A festa será realizada numa mega estrutura, que já está sendo montada no Jardim Adriane, bairro vizinho à rodovia Ayrton Senna. O acesso facilitado permitirá o evento receber o público do Alto Tietê e de outras regiões, como Vale do Paraíba, litoral norte e litoral sul, e ABCD, além de moradores da Grande São Paulo e da capital.

Ideal para os apaixonados por rodeio e por grandes shows, o Itaquá Rodeio Fest também está sendo organizado pensando na família e no conforto de todo o público. O evento vai abarcar parque de diversões, banheiros, bares e estacionamento.

A Praça de Alimentação será um grande gerador de emprego e de novas oportunidades. Os espaços estão sendo disponibilizados gratuitamente (via cadastro) para pequenos comerciantes da cidade e região.

Solidário

Para garantir que o Itaquá Rodeio Fest aconteça com total segurança e maior controle de acesso, a organização criou a entrada solidária. Os ingressos gratuitos para os setores de arena e da arquibancada podem ser trocados, com antecedência, por alimentos não-perecíveis. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social do município.

A população pode fazer a doação e retirar os ingressos na Praça Central, de 2ª a 6ª, das 9h às 17h. Para cada show é solicitado um mantimento específico. É permitida a aquisição de um ingresso por CPF para cada dia de atração artística.

Já para assistir aos shows no frontstage (em frente ao palco), na área VIP e nos camarotes, a entrada custa a partir de R$ 60. O Itaquá Rodeio Fest também terá camarotes corporativos, com capacidade para até dez pessoas. As vendas para este setor estão sendo feitas exclusivamente pelo WhatsApp (019) 99177-7940.