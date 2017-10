Educa +Mogi Formação atenderá mais de 1,2 mil profissionais da educação

A Secretaria de Educação de Mogi lançou no Cemforpe, o programa Educa + Mogi Formação, que tem como objetivo a formação dos profissionais da educação por meio de vídeo-aulas produzidas pela secretaria com a participação de colaboradores das escolas e creches da rede municipal de ensino. Inicialmente as aulas à distância atenderão 1.209 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, que atuam em creches municipais e subvencionadas.

“Todos os servidores e colaboradores precisam adquirir conhecimento e continuar se aperfeiçoando. As vídeo-aulas vão auxiliar na formação dos nossos profissionais, que não precisarão se deslocar para participar das aulas. A educação mogiana é um exemplo a ser seguido e estamos aproveitando a experiência das pessoas da rede para formar nossos profissionais”, disse o prefeito Marcus Melo (PSD). A Secretaria de Educação promove cursos híbridos com aulas à distância e presenciais, mas não era utilizado o recurso das vídeo-aulas.

O professor Percio Chamma Jr, responsável pela introdução do ensino à distância na Universidade Braz Cubas e atual chefe de divisão da Secretaria de Educação, é o responsável pelo programa de ensino à distância da pasta. Os vídeos contaram com a participação das coordenadoras pedagógicas Jeniffer de Melo Freitas de França, da Escola de Educação Infantil (EEI) Santana – Extensão e Bruna Rodrigues Pereira, da Escola Municipal José Alves dos Santos.

O programa foi bem avaliado pelas profissionais. “As auxiliares que estão chegando agora precisam mesmo destas orientações. As aulas à distância geram mais comodidade, podemos ver as aulas em nosso ambiente de trabalho e debater entre nós várias coisas”, disse Estela Mara de Moura Lima, auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) do CEIM Sra. Thereza Geraldi de Almeida, na Nova Jundiapeba.

No evento foram apresentados três filmes, sendo um vídeo institucional as duas primeiras aulas sobre a troca de fraldas e lavagem das mãos. “Começamos pela Educação Infantil, essa mudança no formato da nossa formação. São orientações em sua maioria para o cotidiano das escolas, pensando nos cuidados com os alunos”, explicou a secretária de Educação, Juliana Guedes. O programa está em fase de implantação e está previsto um total de 81 cursos de formação disponibilizados em vídeo-aulas. O vereador Mauro Araújo, presidente da Comissão de Educação e Cultura, participou do evento que faz parte do Outubro da Educação.