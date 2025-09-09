Educação de Ferraz assina acordo com Instituto Melo Cordeiro

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos e o Instituto Melo Cordeiro assinaram, nesta terça-feira, acordo de cooperação, que ocorreu no Anfiteatro da Prefeitura.

O acordo tem como objetivo unir esforços para oferecer atividades complementares vinculadas ao Programa Estudante em Tempo Integral (ETIM), em um diálogo que busca assegurar uma trajetória escolar marcada pelo acesso, permanência qualificada e aprendizagens significativas.

Estiveram presentes na ação a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, a presidente e fundadora do Instituto Melo Cordeiro, Kethlin de Melo Cordeiro, e o coordenador geral do Instituto Melo Cordeiro, Francisco Júnior.

A cooperação prevê atividades complementares em contraturno a serem desenvolvidas nas Emebs Abílio Secundino Leite e Myriam Penteado Rodrigues Alckmin.

As crianças da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Abílio Secundino Leite abrilhantaram a cerimônia com a apresentação do poema “Borboletas” de Vinicius de Moraes em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, enfatizou a importância desse acordo e relembrou os tempos de professora nas escolas municipais.

“Quando atuava na rede como professora, me lembro de pegar uma turma em que os professores diziam ser a pior da turma e, quando cheguei lá, percebi que esses alunos só precisavam de atenção e compreensão. Esse é o intuito da parceria, fazer com que esses alunos cresçam emocionalmente”, relatou.

O Instituto Melo Cordeiro é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2011 na cidade. “O instituto é uma forma de fazermos a diferença na vida das pessoas que mais precisam. É muito fácil estarmos tão presos na nossa realidade que esquecemos de enxergar o outro, e as crianças precisam desse olhar atento e cuidadoso”, pontuou a presidente do Instituto, Kethlin de Melo Cordeiro.