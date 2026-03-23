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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Região

Educação de Ferraz e Sabesp realizam ação em alusão ao Dia da Água

Projeto une conscientização e diversão para crianças da rede municipal

23 março 2026 - 11h56Por De Ferraz
Educação de Ferraz e Sabesp realizam ação em alusão ao Dia da ÁguaEducação de Ferraz e Sabesp realizam ação em alusão ao Dia da Água - (Foto: Camille Melo/SecomFV)

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ruy Coelho recebeu nesta sexta-feira (20) um projeto de conscientização organizado pela Sabesp em parceria com a Secretaria de Educação. A ação foi realizada em alusão ao Dia da Água, comemorado no dia 22 de março.

Os alunos receberam orientações sobre o uso correto da água, economia na hora de tomar banho, ações contra a poluição de rios, lagos e fontes e a valorização da água como um elemento essencial para a vida. Além disso, as crianças puderam levar para casa panfletos interativos e garrafinhas personalizadas.

“Essa ação ajuda as crianças a, desde pequenas, preservarem esse recurso natural tão importante. Os representantes da Sabesp são sempre muito animados, o que torna o aprendizado divertido e prático”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

 O Dia da Água foi instituído em 22 de março de 1992, pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data é um esforço para colocar em pauta questões que envolvem a necessidade de preservação desse recurso natural vital.

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