Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Educação de Ferraz garante uma merenda nutritiva aos 19 mil alunos matriculados na rede

Cerca de 16 mil refeições são servidas diariamente nas 66 unidades escolares do município

24 fevereiro 2026 - 14h21Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A hora da merenda é o momento mais aguardado pelos estudantes e a Secretaria de Educação garante um cardápio balanceado e nutritivo para os 19 mil alunos da rede municipal.

Cerca de 16 mil refeições são servidas todos os dias nas 66 unidades escolares do município com cardápios cuidadosamente elaborados por nutricionistas que calculam a quantidade certa de vitaminas, carboidratos, proteínas, minerais e lipídios. 

Alunos com intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, alergia ao glúten, além de casos de seletividade alimentar e particularidades alimentares de crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), também são contemplados com um cardápio especial.

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Adelino Gomes Marques, localizada na Vila Romanópolis, serve cerca de 220 refeições por dia para os alunos da Educação Infantil. O preparo começa antes das crianças chegarem: “Nós separamos tudo com muito amor e carinho, colocamos a mão na massa logo cedo e oferecemos o melhor para as nossas crianças”, pontuou a merendeira da unidade, Rosana Aguiar.

As escolas recebem o seu cardápio de acordo com a faixa etária de ensino da unidade, todo o plano alimentar segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz promove roda de conversa sobre prevenção e saúde no CRAS Bela Vista
Região

Prefeitura de Ferraz promove roda de conversa sobre prevenção e saúde no CRAS Bela Vista

Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração
Região

Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração

Ferraz realiza Assembleia para definir regras da eleição do Conselho Municipal de Habitação
Região

Ferraz realiza Assembleia para definir regras da eleição do Conselho Municipal de Habitação

Rede de Saúde Mental promove bloquinho de Carnaval inclusivo em Ferraz
Região

Rede de Saúde Mental promove bloquinho de Carnaval inclusivo em Ferraz

Sessão Solene concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto
Geral

Sessão Solene concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade
Região

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade