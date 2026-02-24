Educação de Ferraz garante uma merenda nutritiva aos 19 mil alunos matriculados na rede

A hora da merenda é o momento mais aguardado pelos estudantes e a Secretaria de Educação garante um cardápio balanceado e nutritivo para os 19 mil alunos da rede municipal.

Cerca de 16 mil refeições são servidas todos os dias nas 66 unidades escolares do município com cardápios cuidadosamente elaborados por nutricionistas que calculam a quantidade certa de vitaminas, carboidratos, proteínas, minerais e lipídios.

Alunos com intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, alergia ao glúten, além de casos de seletividade alimentar e particularidades alimentares de crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), também são contemplados com um cardápio especial.

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Adelino Gomes Marques, localizada na Vila Romanópolis, serve cerca de 220 refeições por dia para os alunos da Educação Infantil. O preparo começa antes das crianças chegarem: “Nós separamos tudo com muito amor e carinho, colocamos a mão na massa logo cedo e oferecemos o melhor para as nossas crianças”, pontuou a merendeira da unidade, Rosana Aguiar.

As escolas recebem o seu cardápio de acordo com a faixa etária de ensino da unidade, todo o plano alimentar segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).