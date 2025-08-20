Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Educação de Ferraz premia escolas de destaque no Índice de Excelência Educacional

Evento aconteceu no anfiteatro da cidade com a presença da prefeita Priscila Gambale

20 agosto 2025 - 08h00Por de Ferraz
Educação de Ferraz premia escolas de destaque no Índice de Excelência EducacionalEducação de Ferraz premia escolas de destaque no Índice de Excelência Educacional - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos premiou 12 escolas que se destacaram no Índice de Excelência Educacional. O evento ocorreu no anfiteatro da cidade com a presença da prefeita Priscila Gambale.

A iniciativa ocorreu na última sexta-feira (15), com apresentações de dança realizadas pelas alunas de ginástica da Secretaria de Esportes e leitura de um poema, feito pelas alunas Aylla Sophie e Maria Valentina, da Emeb Antônio Bernardino Corrêa. A ação tem como objetivo incentivar o trabalho dos professores e gestores. Ao todo, nove escolas receberam a menção de agradecimento e 12 receberam a placa de escola destaque.

O Índice de Excelência Educacional é um indicador que avalia o desempenho das escolas e redes de ensino, medindo o progresso e a qualidade da aprendizagem, especialmente nos anos iniciais em que ele funciona. Como um termômetro, mostrando onde estamos e quais passos devemos dar para garantir que todas as crianças aprendam na idade certa.

Duas escolas se destacaram no processo de alfabetização esse ano, a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Inês Batista Camilo Gurgel, com a maior nota, e a Emeb Thomas Rodrigues Alckmin, com o maior crescimento de 2023 para 2024.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, fez um relato sobre o aumento expressivo no número de alfabetizados no município: “Em 2023, a cidade alcançou 52,70% de crianças alfabetizadas no 2° ano do ensino fundamental, mas em 2024 esse número subiu para 65,07%. Este é um salto para a Educação, uma Secretaria da qual eu me orgulho pelo excelente trabalho que vem realizando”, destacou.

